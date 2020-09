Ebrard responde a Muñoz Ledo: El único proceso que me involucra es el de traer vacunas a México

El canciller Marcelo Ebrard respondió este martes a los señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal y aspirante a la Presidencia de Morena, sobre el proceso de elección de la dirigencia de ese partido.

"El único proceso en el que estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente. No estoy en ningún otro proceso de otra naturaleza", comentó en conferencia desde Palacio Nacional.

El secretario de Relaciones Exteriores comentó que, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a varias personas a participar en su gabinete, les pidió comprometerse con el Gobierno.

"Nos dijo el señor presidente: 'Ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe de estar aquí', y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia".

La respuesta de Ebrard viene después de que Muñoz Ledo aseguró que lo expulsará de Morena si es elegido para dirigir al partido.

“Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra.(…) Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas”, comentó en una entrevista publicada por El País.

Muñoz Ledo es uno de los aspirantes a la Presidencia de Morena. Este proceso será desarrollado por tres empresas, elegidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que realizarán una encuesta abierta a nivel nacional.

