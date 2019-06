Ebrard inicia negociación con EU mediante llamada con Kushner y Pompeo; anuncia cumbre

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), anunció este viernes el inicio de las negociaciones con Estados Unidos, luego del anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos.

El canciller detalló que el proceso comenzó a través de llamadas con Jared Kushner, principal asesor de la Casa Blanca, y Mike Pompeo, secretario de Estado de dicho país.

El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el canciller viajaría a Washington, junto con otros miembros del gobierno, para iniciar negociaciones con el país vecino.

Trump considera que México no ha hecho lo suficiente para detener a los migrantes centroamericanos y de otros países que se internan a su país de manera ilegal.

Ante esto, el mandatario mexicano, a través de una carta, le propuso a Trump profundizar el diálogo y buscar alternativas al problema migratorio.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano aseguró que en las conversaciones escuchó "interés y respeto" hacia la carta de López Obrador dirigida a Trump.

Por abordar vuelo a Washington vía Houston,acabo de tener llamada con Jared Kushner y con Mike Pompeo. Se inicia proceso de negociación.Escuché interés y respeto a la carta del Presidente López Obrador.Avanzamos. pic.twitter.com/mDTObtoWv0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 31 de mayo de 2019

Ebrard Casaubón explicó que inició las conversaciones este viernes debido a la relevancia del asunto, por la prepación de argumentos y porque una estrategia común de áreas del gobierno "exigen trabajar intensamente".

Me preguntan porqué iniciar viernes : relevancia del asunto,preparación de argumentos y estrategia común de áreas del gobierno exigen trabajar intensamente.Tambien hay que ver a aliados de México durante el fin de semana. Por eso salgo ahora. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 31 de mayo de 2019

Ebrard informó minutos después que el encuentro con los representantes estadounidenses se llevará a cabo el próximo miércoles en Washington. La delegación de ese país estará encabezada por Pompeo.

"Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México", escribió en Twitter.

Confianza en diálogo: Alcalde

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, confió en que el tema de los aranceles se resolverá mediante el diálogo al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya lo está viendo el canciller, esperamos que a través del diálogo se puedan resolver", señaló en breve entrevista al término de su participación en el Women's Forum Americas 19.

Sobre si considera que habría algún riesgo para el empleo por la imposición de aranceles a productos mexicanos, la funcionaria dijo que "no" pero prefirió no abundar sobre un posible impacto para los puestos de trabajo.

"No. Eso hay que esperar, ojalá que ahora en la reunión que tengan se pueda resolver y no se vea y no haya ningún tipo de impacto", comentó la funcionaria.

Durante su participación en el foro, se pronunció porque las mujeres tengan un "piso parejo" para poder lograr el desarrollo de ese sector de la población.

Asimismo, dijo que es necesaria la capacitación porque representa la posibilidad de que las mujeres se abran puertas en empresas o integrarse a programas de reclutamiento que desarrollen sus habilidades.

"La capacitación es central, es la posibilidad de dar un empujón y piso parejo a las mujeres", subrayó.