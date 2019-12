Ebrard advierte: Declarar al narco como terrorismo debilitaría cooperación México-EU

La cooperación entre México y Estados Unidos se debilitaría si las autoridades del vecino del norte designan a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, aseveró este martes el canciller Marcelo Ebrard.

"México no vería con buenos ojos esto (la designación), y que una designación de esta naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países, que por cierto es la cooperación más intensa y compleja en materia de seguridad de todo el mundo”, afirmó en el Pleno del Senado.

El funcionario remarcó que dará este mensaje a William Barr, procurador general de Estados Unidos, quien visitará el país esta semana.

México y EU deben trabajar de manera compartida en reducir de manera sustantiva el tráfico de armas territorio nacional y debilitar la disponibilidad de recursos que tienen estas organizaciones.

De acuerdo con Ebrard, México y Estados Unidos deben trabajar de manera compartida en reducir el tráfico de armas, ya que el 70 por ciento de las armas confiscadas en nuestro país provienen de la Unión Americana, y, además, reducir la disponibilidad de recursos que tienen esas organizaciones criminales.

El canciller refrendó además que el gobierno de México no aceptará, por ningún motivo, un tratado de tercer país seguro.

“Si fuésemos un país sumiso no habría tensión, tendríamos la tensión aquí, no con ellos”, justificó.

Aseveró, en otro tema, que cualquier modificación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene el mismo estatus jurídico que el resto del tratado, por lo que deberá ser aprobado por el Senado mexicano.

“Así se hará, no habrá nada que ustedes no conozcan, no nos autoricen o modifiquen”, dijo.

El 26 de noviembre, el presidente de EU, Donald Trump, anunció que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 90 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, agregó el mandatario para el programa The O'Reilly Update.