Dos gobernadores se suman al bloque de los rebeldes

Los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se incorporaron a la denominada Alianza Federalista, con lo que suman 11 mandatarios que buscan construir alianzas para atender las necesidades de la población ante la pandemia de COVID-19 y la crisis económica de manera paralela a la federación y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Ayer, sostuvieron una reunión de trabajo en Durango, luego de haber suspendido sus sesiones cuando el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, dio positivo a COVID-19.

Entre los acuerdos alcanzados está la elaboración de un padrón de disponibilidad de personal médico y enfermería, para lanzar una convocatoria y generar nuevas contrataciones. Esto para rotar a los médicos y enfermeras, que se encuentran en la primera línea de batalla.

En materia económica se planteó la creación de un Consejo de Inversiones o Unidad de Promoción, financiado por las entidades para sustituir ProMéxico y promover la inversión en el extranjero.

Entre las posturas de este bloque de gobernadores también destaca la exigencia al gobierno federal para obtener una mejor distribución fiscal, además de convocar a una Convención Nacional Hacendaria –según el michoacano, Silvano Aureoles– “urgente y necesaria”.

“Es por una injusta distribución de la hacienda pública, porque no es posible que haya entidades que tienen una asignación per cápita de casi 11 mil pesos, mientras que en otra no llega ni a cinco mil”, añadió.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, rechazó que ese colectivo sea un bloque electoral para 2021, ya que de momento son la pandemia y la reactivación económica lo que acapara la agenda. “Sepa la chingada si llegamos al 2021. No hablamos de eso, en absoluto, no nos interesa, quizás el centro esté preocupado por eso, pero a nosotros nos interesa la alianza para salvar vidas y reactivar la economía”, dijo.

Hasta el momento la agrupación de mandatarios estaría integrada por los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Colima y Jalisco.