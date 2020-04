Dos de las 15 empresas señaladas por AMLO como deudoras están 'bajo la lupa' del SAT

Al menos dos de las 15 empresas señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los organismos empresariales, ya se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por presuntas irregularidades.

Sin dar detalles de las firmas o el rubro en el que se encuentran, Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer este miércoles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya informó de dos casos en particular.

La investigación en contra de las dos compañías, señaladas por evasión fiscal, se suma a los 977 casos relacionados con empresas factureras o simuladoras, según informó en Palacio Nacional.

“Necesitamos revisar si hay operativas de lavado de dinero, las denuncias correspondientes y congelar las cuentas, estamos en ese proceso”, dijo Nieto.

Por la mañana, durante su conferencia, López Obrador recordó que entre las firmas señaladas existen cuando menos cinco compañías extranjeras, que no serían evidenciadas pues no solo podrán verse afectadas en cuanto a su prestigio, sino económicamente, pues algunas cotizan en las bolsas del país.

“Lo que pasa que también (...) Es como dar a conocer los nombres de los 15. No, no solo es un asunto legal, es un asunto que tiene que ver con no humillar a nadie, porque podrán ser muy fuertes económicamente, pero los ponemos aquí y les afecta, les afecta no solo en su prestigio, les afecta en la bolsa, no en la bolsa del pantalón, que también, sino la mayoría de estas empresas participan en las bolsas de valores”, refirió.

Recordó que el adeudo ante el SAT de las 15 compañías ronda en los 50 mil millones, las cuales ya están buscando arreglos.

“Y no saben, llegan al SAT y unos dicen: ‘Estamos muy fuertes, nos dicen nuestros abogados que estamos muy fuertes’, y uno se atrevió a decir: ‘Vamos a estar en litigio hasta el año 3000’, o sea, así, y otras propuestas de ese tipo”, señaló el mandatario.

También reconoció que existe gente relacionada con dichas firmas que conoce personalmente, que tiene relaciones con ellos; “pero si hay deuda,s no puedo solaparlo”.

“Además, esto yo siempre lo he dicho a todos, yo ya no me pertenezco, yo no puedo permitir ni ser cómplice de la corrupción, de la impunidad, y tengo muy buena relación con todos”, advirtió.