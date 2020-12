Dos años de la 4T en 9 frases de Raymundo Riva Palacio, Viridiana Ríos y Salvador Camarena

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Dos años de la 4T: ¿avances o retrocesos?, que contó con la participación de Raymundo Riva Palacio, analista, conductor y columnista de El Financiero; Viridiana Ríos, profesora en la Universidad de Purdue e instructora de políticas públicas en Harvard Summer School; y Salvador Camarena, columnista de El Financiero.

En este foro moderado por Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, se habló sobre los dos años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la austeridad republicana que ha llevado en su administración, el actuar de su gabinete, cómo ha manejado la crisis de inseguridad y la falta de oposición en el país.

Viridiana Ríos

"Me parece que la austeridad es un logro superficialmente, pero en realidad es un retroceso en el largo plazo".

“El principal retroceso, para mí, fue el manejo del gasto público durante la pandemia (…) Cuando hizo los cien compromisos, este país era distinto; en marzo dimos un vuelco. Comenzamos a necesitar apoyo para el desempleo, para que la gente pudiera quedarse en casa, mayores recursos para pruebas (…) y no esas largas conferencias. Creo que ese fue el gravísimo error en su sexenio y lo veremos reflejado: hoy en miles de muertes y, en el futuro cercano, en muchos pobres”.

“Creo que donde van a despertar del sueño los morenistas es en la elección presidencial (de 2024) porque ahí sin López Obrador en la boleta Morena va a tener que ofrecernos algo y dudo mucho que ofrecer algo cohesivo, coherente y carismático como lo fue López Obrador”.

Raymundo Riva Palacio

“Creo que, desde mi punto de vista, el mayor logro ha sido que, con su discurso y narrativa, ha elevado y creo que va a permanecer, más allá de él y sus resultados, el costo político para alguien que quiera ser corrupto”.

"Podríamos nosotros evaluar a las personas en las cuales recae la confianza del presidente López Obrador, de que lo que les pida van a dar resultados, pero por lo demás, es un gobierno muy opaco. Es un gobierno que vemos incluso como el presidente maltrata continuamente. El caso del secretario de Hacienda, que lo ha desmentido varias veces en público, en la mañanera, o hay algunos otros miembros del gabinete con los cuales simplemente ni acuerda ni ha acordado y en ocasiones ni siquiera recuerda cuáles son sus nombres. Por tanto, este es un gabinete clandestino".

"El otro cambio que vamos a ver es en el tema de la seguridad y no me refiero a esta parte que vemos todos donde pues este Gobierno prefiere la 'pax narca' que combatir a los criminales, sino por la forma en la cual se va articular esta relación bilateral".

Salvador Camarena

“El mayor avance, siendo discursivo, es esperanzador. El presidente cambió la conversación, nos dijo que pongamos antes que nada, y sobre todo, a los pobres, a los marginados, a los que otros gobiernos habían dejado de lado, a los que por goteo les tocaba subir en la escala social (…) Aunque es discursivo, es esperanzador. Esa será la vara con la que podremos medir a este presidente”.

"El presidente López Obrador, por un lado, ha capturado buena parte del poder, el que está en juego, mientras cada uno de los partidos (PRI, PAN, PRD) en dos años, que no es poco tiempo, no ha sabido ninguno de ellos, incluido Movimiento Ciudadano que no fue un perdedor necesariamente de las elecciones del 2018, no ha sabido reposicionarse frente a esta Presidencia tan poderosa, frente a este movimiento que mantiene todavía buen vigor".

"Creo que hay señales, símbolos, ideas, incipientes que son muy interesantes, pero (hay) realidades de discrecionalidad de uso de ese poder a favor de su movimiento y no a favor de un Gobierno para todos".

