Director de Hospital Infantil culpa a proveedor por desabasto de medicina contra el cáncer

Jaime Nieto Zermeño, director general del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez, se deslindó del señalamiento que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser uno de los posibles responsables del desbasto de medicamento para atender a niños con cáncer.

“Las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor, el distribuidor no nos ha entregado (el medicamento)” dijo en breve entrevista, en el hospital.

Aseguró que ya se aplicaron las sanciones para este distribuidor con quien, dijo, la Secretaría de Salud autorizó la ampliación de un contrato por tres meses, para evitar el desabasto de medicamento.

El médico aseguró que hasta hoy el abasto estaba garantizado, incluso con un obstáculo extra que es el desabasto mundial de uno de los medicamentos, denominado vilcristina.

Dijo que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para la compra en España de este medicamento.

“Hay un medicamento que se llama vilcristina, del que hay desabasto en todo el mundo, y quiero repetirlo, en todo el mundo; pese a ello, sí quiero dejar en claro que ningún niño ha fallecido por falta de medicamento, lo único que sí sucedió es que hubo 7 niños que se le retrasó el medicamento una semana pero ya está controlado”, agregó.

“Nos dijeron sólo por hoy hay medicinas”

Los padres de niños con cáncer, que han intensificado sus protestas por la escasez de medicamentos, no quedaron satisfechos con la respuesta otorgada por la Presidencia de la República. Luego de ser recibidos en Palacio Nacional, acusaron que sólo han llegado 420 frascos de medicina, que es el abasto para tres días.

“Sólo por hoy hay medicamentos”, habría sido el mensaje que les dio Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de Palacio Nacional y encargada de recibir al grupo en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según denunció Israel Rivas, padre de uno de los niños.

Al término del encuentro, en el que tampoco estuvieron autoridades del sector Salud, Rivas reconoció que se les atendió amablemente, se les garantizó el abasto en el Hospital Infantil Federico Gómez, pero no en todos los hospitales del país.

“Nos dijo algo al final: ‘ustedes piensen que sólo por hoy hay medicamentos’. Me preocupa porque no sé qué problema les está costando trabajo el abasto… Sí me llama la atención el ‘sólo por hoy’, como alcohólico, ‘solo por hoy hay medicamento’”, denunció ante reporteros.

No descartó que pueda existir una relación entre el director del Hospital Infantil y la empresa distribuidora, como lo señaló el Ejecutivo durante su conferencia; sin embargo, eso no explica la escasez.

“El director del hospital tiene poder sobre Ixtapaluca, Puebla, Oaxaca, ¡Vaya poder que tiene el director del hospital!”, ironizó.

Desde las de la seis de la mañana de ayer, los padres de familia se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir una reunión con el Presidente, hecho que no sucedió.

“Yo tengo otros datos, incluyendo el de nosotros: no hay continuo abasto de medicamentos, y dicen que no hay crisis, cuando la hay. No sé qué están escondiendo, en lugar de decir mentiras, deberían de ponerse a trabajar”, señaló Rivas ante reporteros, previo a la conferencia matutina. Con información de Amilcar Salazar