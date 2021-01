Directivo de Twitter señalado por AMLO ni trabajó en Televisa ni está vinculado al caso Odebrecht

LA AFIRMACIÓN: Hugo Rodríguez Nicolat, el director de Twitter en México que fue señalado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), también trabajó 10 años en Televisa; estuvo ligado al presunto fraude electoral de 2006, y además está involucrado en el caso de corrupción multinacional Odebrecht, entre otros señalamientos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. AP obtuvo cuatro versiones del Curriculum Vitae de Rodríguez Nicolat, incluidos su LinkedIn y su perfil en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), y ninguno de los señalamientos coinciden con su experiencia laboral.

LOS HECHOS: Tras los señalamientos que hizo López Obrador en contra de Hugo Rodríguez Nicolat, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones falsas que le atribuyen trabajos de manera incorrecta.

Una de estas publicaciones dice: '¿Quién es Hugo Rodríguez Nicolat? Actual Director de Twitter México. Militante Panista. Persona cercana a Calderón y Fox. Estuvo en el fraude electoral de 2006. Trabajó 10 años en Televisa. Amigo íntimo de (los periodistas Carlos) Loret y (Joaquín) López Dóriga. Fue prestanombres en caso Odebrecht'.

El pasado 20 de enero, López Obrador habló durante su conferencia matutina sobre Rodríguez Nicolat.

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN”, dijo en Palacio Nacional.

"De septiembre de 2004 a septiembre 2005, (en la) Cámara de Senadores, asesor, pero del grupo del PAN, de un senador famoso que no voy a mencionar su nombre", agregó.

Sin embargo, Rodríguez Nicolat no es el director general de Twitter sino que su cargo es director de Políticas Públicas de Twitter para América Latina de Habla Hispana.

Rodríguez Nicolat confirmó a AP que sí militó en el PAN. No pudo dar una fecha exacta, pero indicó que fue entre 2006 y 2008. Después, dijo, no renovó su afiliación.

AP verificó que Rodríguez Nicolat ya no aparece como militante en el padrón actualizado del partido blanquiazul, el cual fue depurado como parte de un proceso ordenado por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras las elecciones de 2018, y que aplicó a todos los partidos políticos en México. Dicho padrón es público para la consulta de cualquier ciudadano.

En un mail enviado a AP, Rodríguez Nicolat rechazó los señalamientos que se hacen sobre él en redes sociales.

“No conozco en persona al expresidente Fox, dudo que el expresidente Calderón me ubique por lo que el señalamiento de ‘cercanía’ es falso. No he trabajado en el INE ni trabajé en las campañas presidenciales del 2006 así que no sé cómo se sostendría que participé en el ‘fraude electoral’ de 2006. No he trabajado en ningún momento en Televisa”, explicó.

No hay registros de que el hombre haya trabajado en Televisa. AP envió un mail al área de relaciones públicas de la televisora, pero no ha tenido respuesta. Sin embargo, los cuatro CV que se han obtenido de manera independiente de Rodríguez Nicolat no muestran que haya trabajado en esa empresa y menos que lo haya hecho durante 10 años.

Rodríguez Nicolat estudió Administración Pública en el Tec de Monterrey entre el año 2000 y 2005. Su maestría la hizo en la Universidad de Columbia, Nueva York, entre 2007 y 2009.

En su CV, entregado a AP por mail, señala que entre 2003 y 2005 trabajó como asesor en el Senado durante la presidencia del senador Enrique Jackson, del PRI. Después trabajó en el PAN, entre septiembre de 2005 y junio de 2006, en el área de Proyección Internacional.

Más tarde, entre septiembre y noviembre de 2006, trabajó en la transición presidencial para la toma de protesta del expresidente Felipe Calderón. Entre diciembre de 2006 y septiembre de 2007 trabajó en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Posteriormente, su experiencia laboral fue internacional. Trabajó en París, Francia, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de entre julio y agosto de 2008, como parte de un programa para que egresados hicieran un internado.

Entre agosto de 2009 y diciembre de 2010, trabajó en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD). Mientras que de enero de 2011 a septiembre de 2013, estuvo en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Antes de unirse a Twitter, Rodríguez Nicolat trabajó durante tres años en Uber como director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe.

Toda esa trayectoria coincide con los cuatro CV que AP obtuvo de manera independiente entre sí.

Más adelante, Rodríguez Nicolet agregó vía correo electrónico: “No conozco en persona a Loret, y únicamente he sido entrevistado por López Dóriga. No conozco ni he trabajado ni tengo relación alguna con el caso Odebrecht, abonando a que cuando esos sucesos ocurrieron no trabajaba ni en México y a mi regreso no trabajé para el Gobierno”.

AP revisó los documentos públicos y notas periodísticas que existen sobre el caso Odebrecht y en ninguna parte Hugo Rodríguez Nicolat es nombrado en ellas.

Tras los señalamientos de López Obrador en contra de Rodríguez Nicolat, Twitter México publicó una serie de mensajes señalando que una sola persona no toma decisiones en la empresa sino que son colegiadas y con base en las reglas de la plataforma.

