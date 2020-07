Diputados y munícipes de Morena que busquen reelegirse serán evaluados sobre cumplimiento de promesas: Ramírez Cuéllar

Tanto los diputados de mayoría, como los presidentes municipales de Morena que quieran buscar la reelección deberán tener que pasar por “una evaluación” del cumplimiento de sus promesas de campaña, aseveró el dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Anotó, en videoconferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, que si bien la reelección ya está permitida por la Constitución, en Morena, que está a la espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita los lineamientos en los próximos días, sí habrá reelección de diputados federales, diputados locales y presidencias municipales.

Precisó que el estatuto de Morena únicamente prohíbe la reelección de legisladores plurinominales, los cuales se elegirán mediante tómbola.

Informó que el 25 de julio se realizará una evaluación en los 32 congresos locales no sólo en términos de transparencia y la racionalidad del gasto en el marco de las políticas de austeridad, pero sobre todo de los avances en los derechos de las mujeres, la ampliación de las libertades democráticas y los nuevos accesos a la participación ciudadana en los asuntos de gobierno de las entidades federativas.

“Vamos a evaluar cómo ha avanzado esta legislación, porque Morena hizo muchos compromisos a la hora que pidió el voto para ser diputados locales o presidentes municipales y queremos hacer un alto en el camino para ver si en realidad estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo.

“Y en este encuentro de alcaldes que tendremos el día 26 de julio y el encuentro de legisladores locales que tendremos el 25 de julio nos va a dar un panorama de ver cuáles son los aspectos positivos, lo que hemos fallado y las cosas que nos faltan por hacer, pero lo que vamos hacer es una revisión que no sirva hacia las nuevas candidaturas”, aseveró.

- ¿Qué porcentaje de los diputados federales buscarán la reelección? -se le cuestionó.

- No sé pero si todos traen ganas (...) quién sabe, no les he preguntado, pero si hay disposición de hacer uso de ese derecho constitucional, no sé cuántos porque algunos van a ser candidatos a presidentes municipales otros candidatos a gobernadores, no hay claridad de qué porcentaje sería.

Ramírez Cuéllar aseguró que la elección de los candidatos a gobernadores, a diputados federales y a presidentes municipales se realizará mediante una encuesta abierta a la población, como lo marca el estatuto.

En tanto, la elección de los candidatos plurinominales se realizarán mediante insaculación, que es es un mecanismo que establecen también las normas internas de Morena.

“Está restringido solamente a plurinominales y termina y queda debidamente especificado que habrá plurinominales que sean candidatos que no pertenecen a nuestro partido y que deberán ser incorporados hasta en un 30 por ciento”, agregó.