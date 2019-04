Diputados tratarán reforma educativa 'hasta que estemos de acuerdo': CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que hasta que esta no avale el dictamen de la reforma educativa (que incluye la abrogación de la vigente), el tema no se tocará en el pleno de la Cámara de Diputados.

Entrevistado por El Financiero, Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la CNTE, detalló: “(Los diputados) no van a sesionar el tema educativo en estos días hasta que se construya el acuerdo para la abrogación de la reforma educativa… hasta que se avale el acuerdo para que presenten sus reservas y presenten las modificaciones”.

El jueves pasado, luego de una reunión de seis horas en la Secretaría de Educación Pública, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue el primero en informar que el dictamen de la reforma educativa no subirá al Pleno de la Cámara de Diputados hasta que se agote el diálogo con los maestros de la CNTE.

“No tenemos intención de subir al Pleno la reforma educativa hasta que no se agote esta mesa de diálogo. Queremos que se lleven esa seguridad que no va a haber sorpresas para nadie. Vamos a agotar hasta el último minuto esta mesa de diálogo con ellos… No se va a someter a discusión y votación del Pleno de la Cámara hasta que no agotemos el diálogo con los maestros”, sostuvo al salir de la reunión.

Pese a lo anterior, los integrantes de la CNTE mantienen sus dudas, por lo que la Sección 22 analiza si regresa a la Ciudad de México mañana martes, a fin de evitar que se sesione el tema en dado caso de que se rompa el acuerdo, apuntó Wilbert Santiago.

El sábado pasado, la Coordinadora realizó su Asamblea Nacional Representativa, en la que se declaró “en alerta máxima” y se acordó intensificar las protestas y acciones contra el dictamen que ya se tiene.

Tras una reunión de ocho horas en la sede central de la Coordinadora en la Ciudad de México, se tomó la decisión de realizar una movilización el próximo viernes 5 de abril del Zócalo a la Cámara de Diputados, como medida de presión para abrogar totalmente la reforma educativa.

En esa asamblea también se determinó fortalecer el llamado de “alerta máxima” a todos sus contingentes para estar listos y llevar a cabo acciones inmediatas, si esto es lo que se requiere, por lo que no se descartan nuevos bloqueos a la Cámara de Diputados u otras acciones.

También pactaron para el 10 de abril un paro de 24 horas y marchas en Chiapas; el 11 de abril la exposición de proyectos universitarios autogestivos en el Zócalo de la Ciudad de México, y el 12 de abril una concentración y marcha para demandar el reconocimiento y presupuesto a universidades autogestivas, partiendo de la Cámara de Diputados al Zócalo y a la SEP.

Santiago recordó que el principal reclamo al dictamen que se aprobó el miércoles pasado, es la permanencia de los términos admisión, promoción y reconocimiento en el artículo tercero. “Señalamos el párrafo número 7 correspondiente al régimen de excepción que hemos denunciado”, recordó.

También está la exigencia del mejoramiento a las normales del país para eliminar cualquier tipo de examen de admisión de los nuevos maestros y que se permita el ascenso de forma escalonada.

“Es una de las demandas de la CNTE, la vigencia del normalismo, el fortalecimiento del normalismo para que se puedan atender inclusive todas las necesidades de personal que hemos presentado como Coordinadora Nacional… se está exigiendo que en el proceso de admisión no exista selección sino que se retome bajo el proceso escalafonario”, sostuvo.

Parálisis El magisterio ha instalado casas de campaña en la banqueta para impedir que los diputados ingresen al recinto legislativo.

2019 26 de marzo La Sección 22 bloqueó los accesos de San Lázaro, para evitar la reunión de comisiones que aprobaría el dictamen de la reforma educativa.

28 de marzo Luego de una negociación gobierno-CNTE, el diputado Mario Delgado aseguró que no se llevará el dictamen al pleno hasta “agotar el diálogo con los maestros”.

29 de marzo El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes de la CNTE que dejen de “distorsionar” la derogación de la reforma educativa y no manipulen a las bases magisteriales.