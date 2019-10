Diputados rechazarían cambios a la Ley de Ingresos 2020 aprobados por el Senado: Mario Delgado

La Cámara de Diputados podría rechazar los cambios hechos la semana pasada por el Senado a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2020, advirtió este lunes el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado.

"Los diputados no hacemos reformas 'al vapor' ni legislamos de manera irresponsable”, dijo el legislador.

Delgado anticipó que este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados revisará con mucho cuidado la minuta de los senadores con los cambios efectuados.

El documento será debatido y votado el miércoles en el Pleno de los 500 legisladores. “A ver qué dice la mayoría de Morena”, indicó al respecto.

El diputado aseguró que no hay “línea” ni imposición para aceptar todo lo que venga del Senado ni del Ejecutivo, e insistió en que los cambios “se podrían aprobar o rechazar”.

Dijo que serán revisados detalladamente los cambios que hicieron en el Senado de la República. Agregó que ninguna de las propuestas que hizo la Cámara de Diputados se hizo 'al vapor' o se hizo de manera irresponsable.

Explicó que, por ejemplo, “es falso que los diputados propusimos regularizar los autos chocolate; buscamos poner orden en una realidad que no podemos desconocer”, precisó.

“No vamos a un desplazamiento del mercado formal, pero no podemos seguir como si no pasara nada. No avalaremos que no se cumpla la ley y estamos muy lejos de plantear la regularización de estos automóviles”, insistió.

También precisó que “contra lo que se dijo y lo que se anunció en medios, no se proponía una legalización masiva de los autos chocolate, era al contrario, establecer una mesa de trabajo para atender una realidad, que ya están aquí; puede haber entre 15 y 18 autos ilegales de los cuales no tenemos información, los cuales ya están, ya los tiene la gente”.

“Es decir, no se está planteando que vaya a haber un desplazamiento al mercado formal, pero sí entrarle al tema. No seguir con los ojos cerrados y como si no pasara absolutamente nada”, subrayó.

Resaltó que “vamos a seguir actuando responsablemente en la Cámara de Diputados para darle a nuestro país los ingresos que necesita el año que entra para financiar los programas de gasto más importantes”.