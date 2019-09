Muñoz Ledo mantiene Presidencia de Cámara de Diputados tras rechazo al PAN

Porfirio Muñoz Ledo se mantendrá, hasta el próximo 5 de septiembre, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados después de que este sábado la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que postuló al panista Javier Azuara Zúñiga para ese puesto, fuera rechazada.

La propuesta, que incluía a como vicepresidentes a María de los Ángeles Padierna, Dulce Alejandra García Morlan y Dulce María Sauri Riancho, tuvo 169 votos a favor y 259 en contra.

En consecuencia, Muñoz Ledo informó que la actual Mesa Directiva se mantendrá en funciones hasta el próximo jueves.

Al respecto, Juan Carlos Romero Hicks afirmó que este "no era un buen día para la democracia".

"Lo que pide Acción Nacional es respeto a la democracia a la legalidad y el respeto que nos debemos todos nosotros (...) Hoy lamentablemente Morena no cumplió. No cumple la ley y no cumplió el acuerdo político", indicó.

Un grupo de legisladores tomó la tribuna de la Cámara baja con pancartas con la leyenda 'Morena no cumple' mientras daba este mensaje.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva recae en el segundo y tercer año de la legislatura correspondiente "en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido".

Según la formación actual, le correspondía al PAN, la segunda mayor fuerza política en la Cámara baja, ocupar la Presidencia.