Diputados posponen comparecencia de funcionarios de salud este martes

El diputado federal Mario Delgado informó este martes que la Junta de coordinación política (Jucopo) acordó posponer la comparecencia de los funcionarios del sector salud para el jueves 22 de octubre.

"Firmaremos todos los grupos parlamentarios un acuerdo de civilidad para que las sesiones se conduzcan con respeto", dijo el diputado en su cuenta de Twitter.

Para este martes, se tenía prevista la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda; y del titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

El lunes la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el Senado de la República fue suspendida, luego de que se considerara que no hay las garantías para continuar ante ante reclamos de senadoras panistas.

"Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia", dijo Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.