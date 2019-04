Diputados evalúan aplazar votación de ley educativa para mayo

Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados adelantaron que la discusión y votación del dictamen de la reforma educativa podría dejarse hasta para mayo, en un periodo extraordinario, después de concluir, el 30 de abril, el actual periodo ordinario de sesiones.

También advirtieron que es urgente contar con medidas y protocolos de seguridad, para evitar nuevas tomas violentas del Palacio Legislativo.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, anticipó que “¿qué pasa si nos vamos a un extraordinario la primera semana de mayo? No pasa nada, y lo sacamos y estaremos a tiempo”.

“Lo importante es evitar que se sigan polarizando las partes aquí en la Cámara, porque precisamente este tipo de expresiones que están encontradas y que se generen condiciones ya de armonía, nadie quiere pleito, se afecta a todo mundo con estos bloqueos”, dijo.

También precisó que su partido no busca la represión en contra de los maestros de la CNTE, sino sólo que dejan trabajar a los legisladores.

“Nosotros estamos llamando a la represión como se ha querido malinterpretar, no. La aplicación de la ley no es sinónimo de represión, es simplemente agotar el diálogo, buscar el acuerdo, el entendimiento, para que podamos cada quien hacer lo que nos toca”, dijo.

“Nosotros no queremos que se reprima a nadie, el derecho a la manifestación debe estar a salvo, pero también me parece que tienen que permitirse, por parte de quienes vienen a expresar su inconformidad, la posibilidad de que nosotros podamos sesionar”, insistió.

A la pregunta sobre un posible periodo extra, después de abril, el coordinador de Morena, Mario Delgado, no lo descartó e indicó que “no vamos a plantear un plazo para no generar presiones indebidas, no tenemos fecha definida; y la regla es muy clara: vamos a agotar las mesas de diálogo y negociación, tanto con los maestros como con los distintos grupos parlamentarios”, explicó.

Argumentó que “ni siquiera basta el tener la mayoría en las Cámaras para pasar esta reforma. Lo que nos convoca es construir un gran acuerdo nacional, incluyendo a los maestros y a todas las fuerzas políticas, para que podamos abrir una perspectiva diferente para la educación en nuestro país, que es el principal reto que tenemos”, dijo.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, propuso una reunión de los coordinadores de los partidos, el presidente de la Cámara de Diputados, el Gobierno federal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, “para establecer un protocolo de actuación, que probablemente se hará en los próximos días, porque no podemos estar a expensas a contentillo de alguien que quiere chantajear su agenda”.

“Lo que no puede ocurrir es que esto se repita de manera aleatoria y que estemos a expensas de una micro agenda, de un pequeño grupo de Oaxaca, que ni siquiera representa al magisterio; son 61 secciones, ésta es una pequeña parte de una de las secciones, porque estamos por hacer que prevalezca el diálogo, la ética, la civilidad y el Estado de derecho”.

“El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, ha hecho esfuerzos, sin embargo, no hizo lo suficiente. Tiene que garantizar la inviolabilidad y la integridad de las personas y el esfuerzo existe, pero el resultado no existe”, puntualizó.