Diputados del PAN piden destitución de Muñoz Ledo ante bloqueos de la CNTE en San Lázaro

El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro pidió este jueves la remoción del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ante el incumplimiento del mandato constitucional que establece como obligación unipersonal, en el artículo 68, que debe proveer lo necesario para la inviolabilidad del recinto y el ejercicio de las funciones de los legisladores.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador parlamentario del partido, anunció que esto forma parte de una serie de acciones legales y políticas ante el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ha impedido en cuatro ocasiones que la Cámara de Diputados realice su sesión ordinaria.

“Hoy no es un buen día porque estamos ante un Estado fallido y un Estado de excepción", dijo al señalar que el PAN estará hablando con los otros grupos parlamentarios de oposición para emprender acciones conjuntas.

La petición de remoción del presidente de la Mesa Directiva requiere de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Pleno.

Por lo pronto, destacó, la solicitud se turnará a la Junta de Coordinación Política para que de inmediato en la próxima sesión ordinaria se ponga a consideración del pleno.

Detalló que se contemplan otras acciones como la posibilidad de amparos contra las autoridades que por omisión están dejando de actuar, y denuncias penales por diversas conductas ilícitas, entre ellas la privación ilegal de la libertad.

En otro aspecto, el coordinador panista expresó su confianza en que el Senado de la República, de conformidad con el artículo 68 constitucional, procese en el Pleno lo que corresponda porque "la Constitución prevé que ninguna Cámara puede dejar de sesionar sin autorización de la otra".

Al respecto, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, respaldó el actuar de los legisladores y afirmó que en Acción Nacional “creemos en la libertad de manifestación, pero sin obstruir los poderes", por lo que exigió a Muñoz Ledo cumpla con el mandato constitucional expresado en los artículos 61 y 68 de la Constitución.

"La falta de aplicación del Estado de derecho, que la falta de determinación, que los acuerdos entre Morena y la CNTE no pueden obstruir el trabajo del poder legislativo. Que nadie piense que este país puede seguir sin el funcionamiento del poder legislativo. En la democracia mexicana tiene que haber tres poderes y no estamos de acuerdo en que el Gobierno consienta de manera acordada, que hoy tengamos un poder Legislativo que no pueda trabajar", resaltó.