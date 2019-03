Diputados del PAN critican amenaza de Trump de cerrar la frontera y respuesta de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del PAN criticaron la nueva amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México ante el fenómeno migratorio, así como la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que no entrará en confrontación con Estados Unidos.

Marco Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, afirmó que el mandatario estadounidense minimiza la compleja relación bilateral al pensar que con una medida, que aísla y obstruye el libre flujo, se va a arreglar el problema migratorio.

"Nosotros decimos: con Estados Unidos, diálogo y puentes, no muros; la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales y relación bilateral con corresponsabilidad.

La mañana de este jueves, Trump aseguró que México no está haciendo nada para detener el flujo migratorio que llega desde Centroamérica y acusó a Honduras, Guatemala y El Salvador de tomar "nuestro dinero durante años y no hacen nada".

En tanto, Jorge Luis Preciado comentó que es obvio que el tema migratorio no está entre las prioridades del Gobierno de López Obrador.

"Su prioridad es que España le pida perdón por lo que pasó hace 500 años, lo cual me parece una absoluta estupidez. Lamentablemente estamos aún en la anécdota y no en la solución de los problemas de fondo”, señaló.

Preciado Rodríguez también comentó que es cierto que el Gobierno de México no está haciendo nada para frenar el flujo migratorio.

"De hecho se les está dejando pasar desde la frontera sur hasta la frontera norte, ahí los dejan con la intensión de que Estados Unidos les pueda dar asilo, cosa que no va a suceder. Entonces lo que están haciendo es desesperar a la gente para que las deporte México o las deporte Estados Unidos y cargarle la mano a los estados fronterizos para que atiendan a los migrantes", dijo.

El legislador apuntó que "esto es muy grave porque al abrir la frontera le están mandando carne fresca a los narcotraficantes para el tema de trata, del sicariato y el tema de usar a los menores para el tráfico y distribución de drogas".

Indicó que, en ese sentido, no es una solución integral solo dejarlos pasar y que recorran todo el territorio. “Les tienes que generar un programa de acción para saber en dónde van a terminar y no solo dejarlos en la frontera, donde andan mendigando a ver si EU los deja pasar o no", sostuvo.