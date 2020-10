Diputados creen que división en la 4T frenará ‘golpe’ a fideicomisos

Divididos en todas sus bancadas, diputados federales de la 4T anticiparon que no prosperará el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena de eliminar los fideicomisos.

La diputada de Morena, Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, confesó a EL FINANCIERO que “no creo que vaya a aprobarse, se ve muy difícil. No podemos acompañar estas reformas simplemente porque no tenemos la información de cómo se ha gastado el dinero, pero tampoco tenemos información de cómo se va a gastar”.

“Hay mucha duda, mucha incertidumbre y no queremos cometer un error que afecte a la gente. Vamos a tener una reunión con el Insabi para tener más elementos de juicio de valor, de información precisa. Y así es en otros fideicomisos, por lo que se ve muy complicado que prosperen estas reformas”, advirtió.

El diputado del PT, Francisco Javier Huacus, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, explicó que “es un dictamen tramposo, combina temas prioritarios como el de Financiera Rural con temas tan poco transparentes, como aquellos que corresponden a los fideicomisos mixtos. El mayor defecto del dictamen es la falta de claridad sobre el destino de los recursos, sobre todo en aquellos rubros donde en la actualidad hay beneficiarios claramente identificados”.

También “omiten decir que todos los recursos que corresponden a los fideicomisos de los centros públicos se constituyeron con recursos autogenerados por los entes, es decir, no se constituyeron por asignaciones desde el Presupuesto. El PT apoya la lucha contra la corrupción, contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pero no podemos legitimar un dictamen faccioso, que atenta contra la garantía de los derechos humanos sólo por la necedad de no querer separar la discusión fideicomiso por fideicomiso”.

“Entrémosle a la discusión, pero, sin trampas, con voluntad política y con visión a largo plazo. Quienes creen que le están ayudando al Presidente se equivocan, la forma de ayudarle es haciendo un dictamen fideicomiso por fideicomiso, no la trampa que ponen frente a nosotros”, añadió, al aclarar que toda la bancada del PT va en contra.

Los legisladores anticiparon que “no le dan los números a Morena. De sus 252 integrantes, más de 60 están en contra, más los que se abstengan y los que no asistan. El PT va en contra con sus 46 integrantes. De los 24 del PES, una decena va en contra, incluyendo a su coordinador, el morelense Jorge Argüelles Victorero, que el jueves también se ausentó del tablero electrónico. El PVEM se dividió y de sus 11 diputados sólo tres votaron a favor, entre ellos el coordinador, Arturo Escobar; pero el diputado y hoy dirigente nacional del partido, Carlos Puente Salas, también se ausentó de la votación, aunque en tribuna Escobar expuso que iban a favor en lo general y con algunas reservas”.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, además de ratificar su voto en contra –junto con el PRI, PRD y MC–, alertó que, de prosperar estas reformas, “quedará sepultada la valiosísima modalidad de Parlamento Abierto, sólo como figura de ‘buenos deseos y frustrante diálogo de sordos’”.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, explicó que “hasta los de la 4T están en contra, porque el Presidente quiere disponer de los recursos de los fideicomisos para gastarlos discrecionalmente y sin fiscalización”.

Expuso que “del total de los fideicomisos que quiere desaparecer, en sólo 11 se concentra el 83.1 por ciento del total de recursos que busca: 56 mil 864 millones de pesos, y son controlados por cuatro dependencias: Economía, Hacienda, Gobernación y Energía-Conacyt”, dijo.

Va Delgado por negociar con aliados; “no hay marcha atrás”

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que, a pesar de las protestas y división en las bancadas aliadas, no habrá marcha atrás en el intento de aprobar las reformas para desaparecer los fideicomisos. “Tenemos los votos suficientes”, sostuvo.

Recalcó que “no es un capricho del Presidente, es una necesidad de recursos y una exigencia de transparentar el uso de los fondos” y advirtió que “si no completamos se vendrá más austeridad y la necesidad de apretarse más el cinturón”.

Por eso, “seguimos hablando con los partidos aliados para que nos acompañen y hemos tratado de que se evite la confusión de la desaparición de algunos fondos; deben entender y aceptar que desaparecen los fideicomisos como figura jurídica, pero que los apoyos se mantendrán”, explicó.

Expuso que “muchos ni se van a enterar de que desaparecieron los fideicomisos, los recursos les van a seguir llegando”. Precisó que en la negociación “no se trata de negociar que unos sigan y que otros desaparezcan” y confió en que “tenemos los votos suficientes” para que el dictamen se apruebe “en sus términos”.

Rechazó que el gobierno haya tenido “guardaditos” –aunque lo haya reconocido el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, desde agosto pasado– y lo que ha sucedido es que bajaron los ingresos y con eso los fondos de reserva.

“Como cayó la economía, cayeron los ingresos, estos fondos de reserva, que fue lo que dijo el secretario de Hacienda, bueno, que ya se agotaron; es decir, el año que entra ya no hay. Si se te caen los ingresos tributarios no vas a tener cómo compensar a las entidades”, indicó.

“No es que haya ‘guardaditos’ y se hayan utilizado discrecionalmente, que nadie sepa dónde está. Eso es absolutamente falso, es malinterpretar lo que dijo el secretario de Hacienda”, expresó.

Mario Delgado reconoció que, de lograr pasar estas reformas en la Cámara de Diputados, aún falta el Senado de la República y confió en que esto pudiera lograrse lo antes posible, antes de noviembre, cuando se apruebe el Presupuesto para 2021.

“En el Presupuesto de este año, dependiendo del periodo de extinción del fideicomiso, puedes ver recursos adicionales o algunos tendrán que plantearse en el próximo Presupuesto de Egresos. Por eso nos urge hacer esta extinción, porque todavía nos falta el Senado y lo ideal sería que quedara concluido este proceso antes del 15 de noviembre, que es la fecha límite para la aprobación del Presupuesto y que ya pueda verse reflejado ahí, para la tranquilidad de los beneficiarios de estos apoyos”, indicó.

UNAM pide a legisladores no eliminar fideicomisos

En un nuevo pronunciamiento público, 113 directivos de Facultades, escuelas, institutos, centros y programas de la UNAM demandaron “al Congreso no aprobar la disolución de los 109 fideicomisos.

“Reiteramos nuestro compromiso permanente con nuestro país al garantizar, atender y vigilar el cabal uso de los recursos del pueblo mexicano invertidos en estos fideicomisos. Es inconcebible que, padeciendo el mundo entero esta pandemia, y estando la sociedad mexicana tan afectada por ella, se proponga eliminar los apoyos económicos que alientan la investigación científica”, reclaman.

“México tiene capacidad para producir vacunas, técnicas de diagnóstico y equipos de tratamiento médico. Eliminar los fideicomisos en estos campos condenará el bienestar de la sociedad”, apuntaron.