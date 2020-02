Diputados avalan convocatoria para elegir 4 consejeros del INE

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad, con 443 votos, la convocatoria para la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual contempla un Comité Técnico de Evaluación alejado de partidos políticos y con el que se busca blindar el proceso de cuotas partidistas.

En un Punto de Acuerdo surgido de la Junta de Coordinación Política, que fue incorporado de última hora a la orden del día, los opositores y Morena con sus aliados dieron luz verde al documento que establece las reglas para cubrir cuatro vacantes que tendrá el INE, que deberán definirse antes del 31 de marzo.

La convocatoria establece que el Comité Técnico seleccionará a los mejores evaluados, en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, debiendo integrar cuatro listas; al menos dos de esas listas contendrán únicamente aspirantes del género femenino.

El Comité Técnico de Evaluación estará integrado por siete personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales.

La Junta de Coordinación designará mediante acuerdo a tres de sus integrantes, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) definirán dos, respectivamente.

El documento establece máxima publicidad de la información que se genere en el proceso de elección de los consejeros, cuyos aspirantes podrán registrar su candidatura del 18 al 28 de febrero.

El calendario establece que la instalación del Comité Técnico deberá ser el día 28 de este mes y prevé que el 31 de marzo se esté votando en el Pleno a los aspirantes que se definan.

Entre los requisitos de los aspirantes a ocupar una vacante en el INE están no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; y no haber sido registrado como candidatos a cargo de elección popular durante los cuatro años anteriores a su designación.

Además no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a su designación.

Durante la discusión el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en este tema están sujetos a prueba, "no caigamos en la tentación. México nos necesita. Esto no puede tener cuotas".

Dijo que los nuevos consejeros tienen que ser personas blindadas con cuatro atributos: honestidad, competencia profesional, independencia y carácter.

En su turno el líder de los morenistas, Mario Delgado, reconoció que esta es una gran oportunidad para fortalecer esa institución, para que lleguen perfiles sin filiación partidista.

Rechazó que Morena busque controlar al INE, "lo que buscamos es quitar el control tradicional que los partidos ejercían sobre la institución que propiciaron fraudes electorales a lo largo de la historia".

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pastor Badilla celebró que se haya perfeccionado la convocatoria para elección de los consejeros electorales y afirmó que además se garantiza paridad de género y se honra el principio de máxima publicidad del proceso de elección.

La líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, afirmó que de seguirse el procedimiento al pie de la letra se cumplirá con los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que coadyuvarán para la conformación de un órgano electoral fuerte.

Por Movimiento Ciudadano su coordinador Tonatiuh Bravo Padilla se pronunció en contra de las cuotas a partidos políticos o a grupos parlamentarios que en años anteriores han demostrado ser un método totalmente obsoleto y cuestionable.