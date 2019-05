Diputados adoptarán consenso para aprobar leyes de la Guardia Nacional: Delgado

Las fracciones de la Cámara de Diputados adoptarán el consenso alcanzado en el Senado para aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional, anticipó este miércoles el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

El legislador anunció que se solicitará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión abrir un periodo extraordinario el 23 de mayo a las 11:00 horas para discutir y votar las minutas de las leyes.

Estas son: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales fueron aprobadas por consenso en la Cámara alta.

El martes, dichas leyes fueron aprobadas en el Senado.

“Ese consenso también se está adoptando en las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. En el caso de Morena no tenemos pensado presentar alguna reserva. Hay simpatía también por parte de los otros grupos parlamentarios de lo que ayer se aprobó aquí. Sin embargo, no se puede limitar la facultad de ningún diputado de presentar alguna reserva u observación, pero de entrada no tendríamos reservas”, dijo.

El diputado Mario Delgado precisó que en este mismo periodo extraordinario se abordará y, en su caso, se aprobará la minuta de reforma constitucional en materia de paridad de género.

Por otra parte, informó que los diputados también solicitarán a la Comisión Permanente abrir otro periodo extraordinario el jueves 27 de junio para abordar la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Confianza Ciudadana y la reforma a Ley de Bansefi.