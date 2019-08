Diputado del PT pide regular a los medios para que no se sean 'instrumento de la derecha'

El diputado del Partido del Trabajo (PT) Óscar González Yáñez dijo en la reunión plenaria del partido que se debe impulsar una regulación a los medios de comunicación para evitar que se utilicen como arma de la 'derecha' en las elecciones de 2021 y 2024.

"Si no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en el 21 y 24, solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado", dijo, sin especificar a qué tipo de regulación se refiere.

Posteriormente, al diputado se le solicitó que no siguiera con el tema debido a que en el lugar se encontraban reporteros, además de que la reunión se transmitía en vivo.

""No te preocupes, va a ser público. Está bien, acepto la pausa (...) no pasa nada", dijo cuando se le indicó que no se trataba de una reunión privada.

Indicó que el partido presentará una iniciativa son respecto al objetivo de crecimiento ante el banco de México, misma que tampoco especificó.

Señaló que se le debe quitar 'sobreregulación' al Banco del Bienestar para que pueda pelear con la banca comercial. "Está atado por todos lados, indicó.