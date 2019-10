Diputadas del PAN acusan a Noroña por expresiones misóginas y le exigen disculpa pública

Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron este martes que el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, pida una disculpa luego de haberlo señalado por emitir comentarios misóginos hacia una diputada panista sobre el tema de trata en Tlaxcala.

"Hay una costumbre de Noroña de no solo declarar cosas que no le constan sino que ponen en duda la integridad de las personas. No le puedo permitir que diga cosas que ponen en riesgo mi integridad y la de mi familia", sentenció Adriana Dávila, diputada del PAN durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Además, señaló que no se pueden defender desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva expresiones como las de Noroña. "Se merece que vaya a las autoridades correspondientes", refirió Dávila.

Antes del inicio de la sesión, en conferencia, diputadas del PAN, PRI, PRD y MC, acompañadas de sus coordinadoras y coordinadores parlamentarios, se solidarizaron con la panista tlaxcalteca y también exigieron al diputado Fernández Noroña una disculpa pública.

De manera conjunta, coordinadoras y coordinadores parlamentarios y diputadas y diputados de todos los partidos de oposición, denunciaron que el diputado Fernández Noroña afirmó el fin de semana en Tlaxacala lo siguiente:

“Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está involucrada en ese tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas y son elementos para ponerle una chinga la próxima vez que habrá la boca”.

De acuerdo con los panistas, el legislador se refería a la diputada Adriana Dávila Fernández, de quien dijo “no ha realizado bien su trabajo legislativo por solapar dicho delito”.

De inmediato, al iniciar la sesión plenaria, desde sus curules diputadas panistas y priistas exigieron subir el tema a la tribuna y modificar el Orden del Día de la sesión, a pesar de que ya se encontraba en la entrada del salón de plenos el secretario de Agricultura.

Luego de que Fernández Noroña, sin retractarse, aceptó desde su curul el reto de tratar el tema en la tribuna “y decirles en su cara a los del PAN que son unos hipócritas”; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, logró superar el incidente, con la explicación de que los coordinadores presentarían una propuesta para llevar el tema al final de la sesión.

-Con información de Víctor Chávez.