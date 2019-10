Diputadas de Morena se lanzan contra las reformas fiscales

Dos diputadas federales de Morena criticaron y expresaron su voto en contra de las reformas que sancionan la evasión fiscal y las facturas falsas como delincuencia organizada y con prisión preventiva, aprobadas por el Senado y a propuesta de la Secretaría de Hacienda.

La diputada Lorena Villavicencio, de la Ciudad de México, reclamó este lunes a sus propios compañeros del grupo mayoritario de Morena que castigar la evasión fiscal con prisión preventiva y considerarla como delincuencia organizada “es absolutamente violatorio de la Constitución”.

Les recordó que “el papel de los diputados es el respeto a la Constitución”, y subrayó que insistir en el establecimiento de la prisión preventiva “se afecta gravemente al sistema acusatorio y al principio de presunción de inocencia”.

“Estoy a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de esa manera; hacerlo así, sienta un precedente muy grave; con elevar las penas no vamos resolver el problema, ¡por favor! Los delitos no han disminuido con la prisión preventiva, ninguno de los delitos ha disminuido”, dijo.

“La prisión preventiva es una pena anticipada que puede llevar muchos meses, conociendo cómo funciona nuestro sistema de justicia. ¡Por decreto no se cambian las cosas!”, recalcó.

También, la diputada de Morena por Baja California, Martha Patricia Ramírez Lucero, pidió “no engañar a los que votaron por nosotros con esta reforma fuera de toda técnica jurídica. Hay que presentar un buen trabajo y a matacaballo”.

Criticó que es un trabajo “con una técnica legislativa ausente y me da pena como abogada”.