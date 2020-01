Diputada es acusada de xenofobia ante CONAPRED

Ante los disturbios del pasado domingo en la localidad de Mérida, la diputada del PAN, Cecilia Patrón, realizó comentarios en su cuenta de Twitter que fueron considerados por activistas en Derechos Humanos, como xenófobos.

El primer informe del gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se vio empañado por la presencia de manifestantes, los cuales fueron repelidos por las autoridades haciendo uso de gas lacrimógeno.

La diputada Cecilia Patrón Laviada, diputada federal de PAN difundió en su cuenta de Twitter: “Los yucatecos siempre hemos encontrado un camino hablando y discutiendo. Hoy como pocas veces, muy pocos quisieron hacernos caer en una provocación. Quienes quieren traer a Yucatán modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado” .

Especial

Este comentario fue duramente criticado, pues distintas organizaciones y activistas especialistas en derechos humanos consideraron que en su mensaje culpa de los hechos violentos a personas originarias de otros estados; además de reforzar aún más el discurso de odio en contra de inmigrantes residentes en la entidad.

La respuesta en redes no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter, el activista Alex Orué le respondió: “La violencia en Yucatán no es importada. La represión violenta a la protesta vino del Estado. Si la gente salió a las calles es justo por la falta de diálogo de las autoridades”; mientras que el abogado y activista en derechos humanos, Carlos Escoffié, comentó: “Lo más preocupante de este discurso arribista es que no está en aislado, sino en un contexto de xenofobia connacional en Yucatán”.

Ambos activistas han presentado la respectiva denuncia ante CONAPRED, pues este discurso también ha sido utilizado por la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, e incluso por el mismo gobernador al intentar justificar los actos sucedidos el pasado 19 de enero. Orué y Escoffié buscan que se reconozca que en Yucatán existe una clara discriminación en contra de personas foráneas al estado que ha llevado incluso a incrementar el número de detenciones arbitrarias.

En los próximos días la diputada Cecilia Patrón estará siendo notificada de la decisión del CONAPRED, que en caso de no ser favorable, podría hacerla acreedora a una sanción y llevada a tomar un taller de capacitación en materia de no discriminación.