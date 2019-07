Diputada del PT ofrece 'apoyo a Maduro de toda Latinoamérica'

A nombre de la cuarta transformación, Circe Camacho, diputada local del PT por la Ciudad de México, del Distrito XXV, en Xochimilco, ofreció en el Foro de Sao Paulo, en Caracas, Venezuela, el apoyo “de toda América Latina” a Nicolás Maduro.

En el foro parlamentario latinoamericano, la diputada expuso: “Gracias a todos por darnos su corazón, gracias por permitirnos vivir su revolución, ustedes son el motor de esta revolución, sin ustedes nadie podría sostener este proceso. Toda América Latina está con ustedes y toda América Latina vamos a sostener y a defender esta revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Vivan los pueblos latinoamericanos! ¡Viva México!”.

Enfatizó que “la cuarta transformación la estamos dando los jóvenes y yo agradezco el hecho de que hayan decidido que yo pudiera estar aquí. Los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos el presente en esta revolución; los jóvenes actuamos y construimos nuestro presente y nuestro futuro; los jóvenes estamos encuadrados, somos sujetos de la historia y no vamos a permitir que nadie construya sin nosotros y no vamos a dar un paso atrás”.

En su discurso, difundido en sus redes sociales, la legisladora precisó que “vine al Foro de Sao Paulo a comentarles a nuestros compañeros que la cuarta transformación está apostando a los jóvenes. Hoy somos los protagonistas del cambio que estamos construyendo”.

En el evento expuso que se debe “hacer hincapié en las diferencias que hay en las formas de gobernar y en las prácticas revolucionarias; cambiar nuestras prácticas cotidianas es el sustento de las luchas revolucionarias”.

“Organizaciones de izquierda y progresistas que participamos en el Foro de Sao Paulo coincidimos en que juntos podemos transformar América Latina. Estamos en la edición XXV del Foro Sao Paulo, siempre apostando por la defensa de las causas del pueblo de la patria grande”, dijo.

Además, en sus redes sociales también hizo hincapié en que “somos treinta millones de personas las que votamos por el cambio radical que representamos junto a López Obrador; combatir la corrupción es la primera bandera de nuestro movimiento”, subrayó.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar con diversos reproches, como la que subrayó que “Circe Camacho, diputada que anda en el #ForoDeSaoPaulo, en su discurso manifiesta: ... Toda América Latina está para sostener y defender la revolución bolivariana... viva Chávez, viva Maduro... ¿Quién la nombró vocera de todos?”.