Dinero del presupuesto tiene que ir al pueblo, ya no a las organizaciones: AMLO a campesinos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2020 tiene que llegar, sin intermediadores, a la población por lo que no habrá recursos para las organizaciones que lo demandan.

El mandatario reafirmó que, en cambio, el Gobierno federal sí cumplirá con entregar "hasta en demasía" recursos para estados y municipios.

"Las participaciones federales las estamos entregando hasta en demasía, por adelantado, todo lo que corresponde a estados y municipios de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Ahora, adicional para las organizaciones? No, porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios sin intermediación", apuntó.

López Obrador subrayó que las organizaciones que mantienen plantones en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro se acostumbraron a recibir partidas de parte del Gobierno.

"Ya no es el tiempo en el que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra, hasta decían '¿tú porque cuidas el dinero del presupuesto si no es tuyo' o 'si no nos das, aquí nos quedamos'. Pues ahí se quedan, vean lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados (porque) se quedaron acostumbrados a las partidas de 'moche'".

Desde el lunes, diversas organizaciones de productores del campo mantienen bloqueados todos los accesos al Palacio Legislativo en protesta por los recortes presupuestales de los programas sociales y exigen un incremento de 24 mil millones de pesos para el ejercicio 2020.

El miércoles, un grupo de dirigentes y los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezados por su presidente Mario Delgado, estuvieron en la sede legislativa durante hora y media para dialogar en torno al tema presupuestal, pero al no haber acuerdos, ambas partes se retiraron sin que nadie más haya entrado hasta ahora.

El jueves, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anunció la suspensión de actividades y citó a sesión para este viernes.

Por ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene como fecha límite de aprobación este viernes 15 de noviembre. El dictamen aún no es aprobado por las comisiones de la Cámara baja, requisito indispensable para su paso al Pleno.

En la propuesta de Presupuesto de Hacienda, las Participaciones y Aportaciones a estados y municipios disminuían 0.9 y 0.3 por ciento en términos reales, respectivamente, pero con los ajustes recibirán la misma cantidad de recursos que este año.

También se busca que la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que en 2020 suman 85 mil 723 millones de pesos, sean recursos de libre disposición para los municipios; actualmente la distribución de esos recursos se da en porcentajes y se concursan.

Con información de Notimex