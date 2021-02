Es difícil que se apruebe plan migratorio de Biden, prevén especialistas

La reforma migratoria, planteada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si bien es “viable” en su implementación, es “difícil” que logre los 60 votos necesarios para su aprobación en el Senado, ya que no sólo no se lograría el apoyo del Partido Republicano, que mantiene una postura de oposición a todo, sino, incluso, del Partido Demócrata, donde existen diferentes puntos de vista, coincidieron especialistas.

Durante el Foro Virtual de EL FINANCIERO ¿Ilusión o realidad? La reforma migratoria de Biden, moderado por el internacionalista Rafael Fernández de Castro, la escritora para The Marshall Project, Julia Preston; la profesora en The New School en Nueva York, Alexandra Délano, y el investigador del Center for American Progress, Dan Restrepo, coincidieron en las dificultades de aprobar en el Congreso estadounidense una reforma integral.

De acuerdo con Julia Preston, de lograrse la reforma en los próximos dos años, sólo habría un apoyo mayoritario suficiente para aprobar lo referente a la protección de los dreamers y los migrantes que han tenido un estatus temporal.

No obstante, no podría lograrse una reforma “integral”, por lo que prevalecería el sistema migratorio actual, que “está quebrado, no funciona”, agregó.

La catedrática Alexandra Délano consideró que sólo lograr la ciudadanía de los migrantes no es suficiente: “Vivimos en un sistema que discrimina por condiciones étnicas, raciales y la ciudadanía no va a proteger, y ha sido muy claro sobre todo en Estados Unidos que la reforma no va a ser suficiente”.

Para Dan Restrepo, en un contexto de un Senado dividido 50-50, será difícil no sólo lograr 10 votos de los republicanos, sino, además, lograr los propios 50 votos demócratas.

“Los demócratas somos una coalición. Esa coalición tiene distintos puntos de vista y uno de los temas donde se ve esa diferencia, más que en cualquier caso, es en el tema sobre la migración”, aseguró.

Reabre EU el paso a grupos de migrantes

Matamoros, Tamps.- Luego de meses de permanecer en un campamento improvisado cerca del puente internacional de Matamoros, en Tamaulipas, por las políticas implementadas por Donald Trump, ayer cruzó el primer grupo de 27 migrantes a Estados Unidos, bajo el programa de Protocolos de Protección al Migrante.

Cabe recordar que el miércoles se llevó a cabo el registro que incluye la verificación de datos personales y la realización de la prueba del COVID-19.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, es la encargada de realizar el protocolo, en el campamento ubicado en la ciudad fronteriza, en el que viven, en condiciones deplorables, alrededor de 750 migrantes, donde hay hacinamiento, falta de agua, comida, que se incrementaron con la llegada de la pandemia; sin embargo, los migrantes no quisieron abandonar el refugio. Con información de Perla Reséndez/Corresponsal

