Diálogo prudente e ideas con sustento, pide oposición a Herrera

Contribuyentes y legisladores demandaron este jueves al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “sensatez, un diálogo prudente e ideas con sustento”. “¡Cuidado, la desilusión ya permea!”, le advirtió desde la tribuna la panista coahuilense Silvia Garza Galván.

Desde su arribo al Palacio Legislativo -donde acudió a explicar la nueva Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2020- Herrera fue increpado directamente y acorralado por un grupo de mujeres “vendedoras por catálogo” de diversos productos, acompañadas por diputadas del PRI.

“Tenemos a más de 700 mujeres frente a la Cámara de Diputados, vendedoras de productos por catálogo, a las que les quieren cobrar ahora el pago del ISR. ¡Ya no saben de dónde sacar dinero, no se vale!”, le dijo Josefina Arellano, vendedora en Ecatepec.

La diputada priista de la Ciudad de México, Cinthya López Castro, detuvo al secretario para decirle que “quieren cobrarles un nuevo impuesto del 20 por ciento sobre las ganancias de sus ventas a las mujeres vendedoras”, a lo que el funcionario contestó que “¡no, no es un nuevo impuesto, es el ISR que ya existe!”.

La diputada explicó que son alrededor de 2.5 millones de mujeres que se dedican a esta actividad, el 59 por ciento de ellas con los más bajos niveles de ingreso, con escolaridad básica, el 78 por ciento de quienes se dedican a esa actividad son mujeres y la mayoría tiene entre 3 y 4 hijos en edad escolar.

“¡El Gobierno federal prometió no cobrar más impuestos, y ahora quieren cobrar a quienes viven en situación laboral precaria!”, le recalcó.

Desde la tribuna, frente a una gran lona con la consigna “Crecimiento Económico O% ¡Morena no cumple!”, el panista Jorge Luis Preciado exhortó al funcionario “a ser el canal con el Ejecutivo para un diálogo prudente, con un Gobierno que genera ideas que no tienen absolutamente ningún sustento”.

El priista neoleonés, Pedro Pablo Treviño, expuso ante Herrera Gutiérrez que “la falta de experiencia en la administración pública y en la operación del gasto gubernamental en este año, tendrá efectos negativos en el año 2020 y 2021”.

“Seamos claros, esta administración seguirá pidiendo sacrificios a los contribuyentes cautivos. No queremos más impuestos que terminarán pagando los consumidores; no estamos de acuerdo con la miscelánea fiscal que hace pagar más a los contribuyentes que más se esfuerzan; no estamos de acuerdo con leyes que traten como delincuentes peligrosos a empresarios y comerciantes que presentan una factura; no estamos de acuerdo con el terrorismo fiscal”, dijo.

Le agradeció su “disposición, apertura y el diálogo responsable que ha mostrado con esta Legislatura”, pero le aclaró que “las finanzas públicas del país requieren dimensionar la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; establecer nuevos puentes de comunicación que dinamicen los vínculos entre estos Poderes, fundamentalmente en el análisis del ingreso y el ejercicio del gasto”.

En respuesta, el diputado Carol Antonio Altamirano refutó las críticas y expuso que “es desproporcionado exigir que en 300 días de gobierno se hayan corregido los daños de 36 años de política neoliberal”, no obstante “no hay recesión, no hay crisis, no hay una inflación descontrolada, hay un manejo responsable de las finanzas públicas y se trabaja para reducir la brecha que divide a la sociedad”.

Sostuvo que el Paquete Económico 2020 tiene tres características positivas, “contribuye a la estabilidad económica, con metas razonables en materia de inflación, paridad del dólar y tasas de interés, le da continuidad a la política de austeridad, y profundiza un nuevo orden de prioridades en el Presupuesto de Egreso, reorientándolo a favor de la política social”.

Por eso, llamó a la oposición a “no desperdiciar energías en enconos, busquemos alternativas para salir adelante, empezando por discutir, enriquecer y aprobar este paquete económico, para abrir espacio a la reorganización integral de las finanzas públicas, con la finalidad de que el crecimiento y el desarrollo del país tengan nuevas bases económicas y nuevos equilibrios”.

El también diputado de Morena, el veracruzano Marco Antonio Medina, explicó que el objetivo es “aumentar y hacer más eficiente la recaudación, para incrementar los recursos y sustentar las grandes transformaciones”.

“A aquellos que manifiestan su extrañeza ante los primeros resultados de estos nueve meses de esta administración, quiero decirles que a comparación de los nueve meses de los anteriores sexenios tenemos muy buenos resultados”, sostuvo.