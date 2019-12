Diálogo con Bolivia, cuando se retire excesiva vigilancia en embajada: México

Luego de que el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, propuso a la canciller de Bolivia, Karen Longaric, una reunión en un país intermedio para dialogar y poner fin al conflicto diplomático con su país, ella aceptó, siempre y cuando el diálogo fuera con el secretario Marcelo Ebrard.

Lo anterior tensó aún más la situación, pues Reyes Zúñiga respondió que ese encuentro con el canciller mexicano se daría sólo si se retira el asedio en la embajada de México en La Paz.

“Hacer un llamado a la canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible. Le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos y con el propósito de encontrar una ruta que mediante el diálogo y la diplomacia pueda llegar a cerrar este episodio”, señaló el subsecretario Reyes en conferencia de prensa.

“La Canciller @KarenLongaric saluda la iniciativa del subsecreatrio Maximiliano Reyes. México vuelve a priorizar la diplomacia. La canciller Longaric está dispuesta a dialogar con el canciller Marcelo Ebrard”, respondió el ministerio del Exterior de Bolivia, a través de Twitter.

En entrevista con W Radio, la diplomática apuntó que el diálogo puede ser en territorio boliviano o en un tercer país. “Ahorita lo importante es bajar de tono la confrontación que innecesariamente se ha dado entre Bolivia y México. Nosotros lo que queremos es un diálogo cordial”, expresó.

No obstante, resaltó que “hoy se está acusando a Bolivia de una serie de hechos que no han ocurrido, inclusive han amenazado con demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por violación a la inmunidad diplomática de México. Me parece una falacia lo que sostiene la Cancillería mexicana porque hay evidencias, hay pruebas de que jamás las fuerzas de seguridad boliviana han ingresado a la sede diplomática o residencia de la embajada de México”.

Longaric también apuntó que fue la embajada de México la que solicitó reforzar la seguridad en la sede.

Las cartas enviadas por la embajada tienen fechas del 19 y 29 de noviembre pasados y a través de ellas se solicitan medidas de seguridad para preservar la integridad del personal y del inmueble.

Al respecto, el subsecretario Reyes puntualizó en entrevista en el mismo espacio radiofónico, que la canciller Longaric tiene razón, pero es una manipulación y una burla. Explicó que es verdad que la embajadora mexicana solicitó la vigilancia, “pero el operativo que hoy existe es excesivo”.

Explicó que esa solicitud se emitió derivado de la petición de asilo político de aproximadamente 20 exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales en la embajada mexicana y de que había manifestantes afuera de las instalaciones diplomáticas pidiendo que las personas que se encontraban en su interior salieran. “Por eso se pidió la seguridad, pero el operativo es excesivo”, insistió.

Incluso, en su cuenta de Twitter, el subsecretario compartió que el asedio por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas continuaba, pues “más de 50 personas civiles, policiales y militares llegaron a la embajada de México en más de 10 vehículos”.

Por su parte el consejero jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Solorio, indicó que el recurso de México ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas, busca que cesen los actos violatorios de la Convención de Viena, pues dijo que la presencia de policía y militares es un atentado contra este tratado internacional. Señaló que un primer paso será solicitar medidas provisionales para que nadie ingrese a nuestra sede diplomática sin autorización, “porque una cosa es garantizar la seguridad y otra es hostigar”.