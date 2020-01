AMLO pide a Gobernación que desista de solicitar datos del padrón al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que dejara de insistir en el tema de la petición de datos biométricos de ciudadanos que hizo el Gobierno federal al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como no fue atendida la solicitud por el INE, yo di instrucciones a la Secretaría que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo en que nosotros tenemos interés de controlar la situación de cada ciudadano", comentó López Obrador en la conferencia mañanera.

El pasado miércoles, el consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, le solicitó formalmente al INE los datos biométricos de los ciudadanos mexicanos inscritos en el padrón electoral para hacer el documento de la cédula de identidad.

El consejero Marco Antonio Baños señaló que se trató únicamente de una petición de entrega formal que fue rechazada y dijo que podría abrirse un diálogo, aunque no es negociable la entrega del padrón.