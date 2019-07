Detienen en Alemania a madre de Emilio Lozoya, informa abogado Javier Coello

Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, fue detenida la mañana de este miércoles en Alemania, informó el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Javier Coello Trejo dijo en entrevista con Grupo Fórmula que recibió una llamada de abogados alemanes indicándole que habían detenido a Gilda Austin para efectos de extradición.

“Estaba ella en Alemania con sus nietos, salió de vacaciones desde hace un mes, y ahí la detuvieron, en una isla, en territorio alemán”, dijo el litigante.

Coello señaló que a la madre de Lozoya, de 71 años de edad, se le acusa de lavado de dinero y asociación delictuosa.

“Lo que ella, de la cuenta de Emilio, me envió 185 mil dólares para que se pagaran los abogados y los impuestos de la casa de Ixtapa y eso es todo. Su único delito es que su hijo le depositó para que pagara los abogados y los impuestos”, explicó.

Coello Trejo aclaró que dicho delito no es considerado grave, por lo que espera que no pise la cárcel.

Agregó que analizarán qué es lo mejor jurídicamente hablando: ya sea seguir el juicio en Alemania o traerla a México.

A principios de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo una orden de aprehensión en contra de Lozoya por el caso Odebrecht.

La dependencia también obtuvo órdenes en contra de su madre Gilda Austin, su esposa Marielle Helene Eckes y su hermana Gilda Lozoya. Además dijo que ellas tienen fichas rojas de Interpol para ser detenidas.

El 18 de julio, un juez federal sobreseyó el juicio de amparo que promovió Gilda Margarita Austin contra una orden de aprehensión y su ejecución.

El juez VI de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, resolvió el amparo indirecto 463/2019 y sobreseyó dicho recurso que se presentó contra el fiscal General de la República y otras autoridades.

Más tarde, la FGR declaró que la detención aún no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades alemanas y por Interpol Alemania.

"En cuanto las autoridades alemanas ratifiquen esta información de manera oficial, la Fiscalía General de la República ampliará la misma hasta el límite que la Ley lo permita".

La investigación, relacionada con Odebrecht, se centra en transferencias de dinero que la siderúrgica mexicana AHMSA realizó a una filial fantasma de la empresa brasileña que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares, a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias.

Las transacciones habrían comenzado días después de que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, compró en 2014 una planta de fertilizantes a AHMSA por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en el 10 por ciento de ese costo.

Por este caso, el presidente del consejo de administración de AMHSA, Alonso Ancira, fue detenido en España a finales de mayo por la Interpol, pero el directivo salió libre bajo fianza a finales de junio.

A Ancira se le fijó una fianza en garantía de un millón de euros, se le prohibió abandonar España, se le obligó a comparecer cada dos días ante un juzgado y se le retiraron los pasaportes que poseía, uno de México y otro de Estados Unidos.

Coello reiteró que Lozoya no se entregará. Previamente, el exejecutivo había dicho que no se presentará a declarar ante la justicia, al considerar que no existen garantías legales y existe una persecución mediática en su contra.

Con información de Reuters