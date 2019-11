Detienen a hombre vinculado a caso de intento de secuestro en Uber

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que se detuvo a una persona posiblemente relacionada con el intento de secuestro que Katsuko Nakamura, una estudiante de 20 años, denunció el martes.

La dependencia declaró lo anterior el martes en respuesta a una publicación del hermano de la joven, Ángel Nakamura, quien reportó el hecho a través de redes sociales y exigió a la empresa poner más atención en el personal que trabaja en la plataforma.

#SSC informa: Efectivos de esta Secretaría detuvieron a una persona posiblemente relacionada con el intento de secuestro de una mujer en calles de la colonia #NarvarteOriente; el detenido será puesto a disposición de @PGJDF_CDMX — SSC CDMX (@SSP_CDMX) November 27, 2019

Katsuko Nakamura narró los hechos en un texto enviado a Nación321.

"El día de ayer salí del lugar donde trabajo, eran las 10 de la noche y estaba cansada, por lo que decidí tomar un Uber.

Caminar hacia el metro entre calles poco alumbradas y sin ningún transeúnte me parecía peligroso. Mi novio me lo pidió, siempre tenemos códigos de seguridad cuando tomo un viaje sola. Pero ayer todo cambió", contó la joven.

Pese a tomar todas las medidas de seguridad como checar las placas y que la foto del conductor en la plataforma coincidiera con la persona que estaba al volante, Nakamura no se imaginó que el sujeto intentaría secuestrarla.

En cuanto Katsuko subió al auto, revisó que la puerta no estuviese bloqueda; sin embargo, notó que la ventana sí lo estaba y que el sujeto traía puestos unos guantes de piel.

"Una de las primeras frases que me dijo (el chofer) fue: ¿Ya a descansar? A lo que contesté, casi sin ganas, que sí".

"¿Siempre sales tan tarde?" volvió a preguntar el conductor.

"Le dije NO firmemente. Me preguntó ¿Por qué tan solita? Y él mismo respondió: Ya no vas a estarlo. Me di cuenta que traía puestos unos guantes de látex, ya no los de piel. De pronto, en lugar de irse por la lateral de Churubusco para tomar Eje Central; avanzó a gran velocidad, iba muy rápido, le marqué a mi novio y escuchó cómo le gritaba desesperadamente al conductor para que me bajara ahí, a lo que hizo caso omiso y solamente aceleró", detalló.

Katsuko pensó en aventarse del vehículo o incluso quitar el respaldo del auto para usarlo como arma.

"A pesar del miedo no me paralicé. Fue entonces cuando un coche se le atravesó y el conductor dio un frenón, ahí fue cuando vi la oportunidad de saltar, sin pensarlo comencé a correr entre calles para encontrar gente y estar a salvo".