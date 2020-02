Detención de Lozoya, ejemplo de que en la 4T no habrá espacio a la impunidad: Monreal

La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en España, es una muestra de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habrá espacio ni un recoveco para la impunidad, aseveró el senador morenista Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado consideró que esta detención políticamente representa “un acierto del gobierno”.

Explicó que el caso Lozoya es uno de los más emblemáticos de corrupción y que estaba impune la posibilidad de llevarlo a proceso.

“Incluso, antes de concluir el gobierno pasado, el caso fue cerrado, y creo que por eso el propio Santiago Nieto fue destituido; fue destituido por filtraciones indebidas aparentemente ilegales en el caso de él cuando fue Fiscal de Delitos Electorales.

“Políticamente es un acierto para el gobierno; políticamente es en este momento un buen reflejo para el gobierno al demostrar que no habrá impunidad o que no hay complicidades y que no hay protección para ningún nivel de gobierno”, dijo.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara alta dijo, además, estar seguro que tanto el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, como el presidente López Obrador no se detendrán frente a ningún nivel de gobierno ni frente a ninguna protección o complicidad que en el pasado solía ocurrir.

El legislador zacatecano consideró que es necesario exigir que haya un debido proceso:

“Soy de los que sostiene que la presunción de inocencia debe aplicarse a todos, es un principio que debe observarse para todos, hasta el peor de los delincuentes merece la aplicación de estos dos principios”, dijo.

-¿Oxígeno para la 4T? –se le cuestionó.

-El presidente no necesita bocanadas de oxígeno, pero tampoco le perjudican –esgrimió.