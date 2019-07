Detención de exfuncionarios por desvío de 190 mdp no tiene fines políticos: Sheinbaum

Tras la detención de tres extrabajadores de la Secretaría de Finanzas capitalina acusados de desviar 190 millones de pesos del presupuesto público, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó que se trate de una acción con fines políticos y dijo que al tomar las riendas de la administración su responsabilidad es denunciar las anomalías para no convertirse en cómplice.

"Cuando un funcionario público recibe el gobierno en un acto de entrega-recepción, si ese funcionario público no presenta ante Contraloría o ante la Procuraduría las anomalías también se hace cómplice de eso que se está recibiendo”, agregó.

Aseguró que su administración no se hará responsable de las irregularidades de administraciones anteriores.

“Le he dicho a todo el equipo de Gobierno, nosotros no vamos a asumir responsabilidades que no son nuestras y todo lo que tenga que denunciarse a Procuraduría, y Contraloría se tiene que hacer. Ellos siguieron esta política de gobierno y a partir de ahí se han presentado estas denuncias”, dijo en conferencia.

Explicó que el presunto desfalco se concretó en junio de 2018, un mes previo a las elecciones. “Ya la interpretación de las dejo a ustedes”, señaló.

Además, informó que la procuraduría investiga distintas irregularidades del gobierno de Miguel Ángel Mancera, incluso refirió que las anomalías están en prácticamente todas las secretarías.

Les dictan prisión preventiva

Un juez de Control de la Ciudad de México decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para tres exfuncionarios de la Secretaria de Finanzas.

En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, los imputados, asesorados por su defensa, solicitaron la duplicidad del término constitucional para que les sea definida su situación jurídica.

Por ello, el Órgano Jurisdiccional determinó programar la continuación de audiencia para el próximo viernes, donde se determinará si se les vincula o no a proceso.

El juzgador ordenó que los detenidos varones cumplan la medida cautelar en el Reclusorio Preventivo Norte, mientras que la imputada lo hará en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Con información de David Saúl Vela*