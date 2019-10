¿Despertó la 'Mujer Dormida'? Esto dicen las autoridades

¿Qué fue lo que ocurrió este miércoles en el volcán Iztaccíhuatl, también conocido como la 'Mujer Dormida'? Esto explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Distintos medios circularon una imagen de una supuesta explosión de la 'Mujer Dormida' captada a las 5:11 horas por una cámara Tercer Milenio, ubicada en Paso de Cortés, Estado de México.

El director de riesgos volcánicos del Cenapred, el doctor Ramón Espinasa Pereña, y la CNPC afirmaron que no se trató de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl.

A partir de una sola imagen es difícil determinar qué fue lo que sucedió, pero no hay evidencia de que el Iztaccíhuatl haya registrado una explosión esta madrugada, explicó Espinasa Pereña en entrevista con El Financiero.

"No existe ningún registro de una explosión en ese momento. La imagen (que circula) supuestamente fue tomada por una cámara que está situada en Paso de Cortés; a esa misma hora la cámara de Webcams de México, que está situada en la ciudad de Puebla, no muestra absolutamente nada, no hay, no se ve una explosión, sí tenía visibilidad (la cámara) hacia la zona", puntualizó el director de riesgos volcánicos.

En tanto, la CNPC indicó en su cuenta de Twitter que de ser así se hubieran observado, desde semanas o meses previos, señales sísmicas en las estaciones de la red del Popocatépetl, lo cual no sucedió.

"Lo que sí podemos afirmar es que en caso de que fuera una explosión esta se habría detectado en las redes de monitoreo del volcán Popocatépetl", agregó el doctor del Cenapred.

También indicó que en la fotografía que circula se observa del lado izquierdo la estación repetidora de Altzomoni.

"En el mismo instante en que ocurre la supuesta explosión, ocurre también un destello de una de las luces de la estación repetidora de Altzomoni, eso nos hace pensar que se trata de un efecto óptico, pero no de una explosión", abundó.

De acuerdo con Espinasa Pereña, el Iztaccíhuatl es considerado un volcán activo debido a que ha tenido explosiones en los últimos 10 mil años, pero su última actividad fue en los años 1600.

"Existe un reporte de una posible explosión en la región de las rodillas, ocurrida en 1600 y pico, pero no está confirmada. Se considera activo pero en estado de reposo", apuntó.