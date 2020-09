Desaparecerían 109 fideicomisos con un monto de 68 mil mdp, aclara Mario Delgado

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que si bien se tenía contemplado en un principio extinguir 55 fideicomisos, el dictamen de la propuesta de su partido amplió hasta 109 el total de fondos a revisar, ajustar o desaparecer, que representarán una bolsa de 68 mil millones de pesos.

“¿Qué quiere decir esta cifra? Es la cifra que en estos momentos están depositados en esos fideicomisos. No quiere decir que va a ser la cifra que se va a reintegrar por completo a Hacienda, algunos de estos recursos están comprometidos porque son apoyos específicos a ciertas poblaciones, y otros sí se van a reintegrar para la atención de la emergencia sanitaria. Es como se está procediendo en el caso de los fideicomisos”, indicó.

El coordinador de Morena en Diputados explicó que la eliminación de los fideicomisos no significa precisamente que vayan a desaparecer algunas obligaciones legales del Gobierno o "la desaparición de algunos apoyos, simplemente habrá una reorganización administrativa donde los fideicomisos ya no será la figura”.

“Algunos beneficiarios de apoyos que dan directamente los fideicomisos ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo. Y en casos, por ejemplo como el Fonden, la desaparición del Fonden no quiere decir que el Gobierno se vaya a quitar la responsabilidad de atender a la población en el caso de un desastre natural; simplemente administrativamente se va a proceder de otra manera”, precisó.

Sobre aquellos fideicomisos que desaparezcan, "no necesariamente desaparecen los apoyos ni las obligaciones del gobierno que tenían derivado de estos instrumentos". Se busca mayor transparencia, dijo, que no haya opacidad en su manejo y los apoyos que se estaban destinando algunos se van a mantener.

Todo este proceso de transición de desaparición de fideicomisos lo va a conducir la Secretaría de Hacienda.

En conclusión, afirmó que están ayudando al Gobierno en su estrategia de no endeudar al país, de no aumentar impuestos y no imponer gasolinazos, "en un ejercicio serio de austeridad donde se está revisando la pertinencia de cada peso que se gasta en la administración pública, incluyendo la revisión de fideicomisos”.

