Desafortunadas, decisiones en dirigencia de Morena: Delgado

El diputado federal Mario Delgado Carrillo calificó de 'desafortunadas' las decisiones y actitudes de la dirigente interina de Morena, Yeidckol Polevnsky, y de la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, de disputarse el control del proceso para la renovación de la dirigencia nacional del partido.

'Se han tomado decisiones desafortunadas que han conducido a esta crisis al partido. Es el momento de actuar con responsabilidad, con altura de miras y que se escuche al Presidente de la República.

'Yo apoyo los principios y valores de Morena. Todas las decisiones que debemos de tomar deben atender a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y creo que no se está haciendo', comentó.

Por eso, el también aspirante a la presidencia nacional de Morena llamó 'a la unidad, a la madurez política de los dirigentes, a que se cumpla la convicción democrática de Morena, que no caigamos en poner ningún interés personal por encima de los principios, de los valores; que no se nos olvide que lo que está en juego es la continuidad de la Cuarta Transformación'.

Recalcó que 'no es momento de disputas internas, es el momento de que tengamos un partido unido, tengamos un partido fuerte que impulse la continuidad del proyecto de nuestro Presidente'.

Por ello, 'hago un llamado a la madurez, a la unidad, a la altura de miras que dejemos las disputas al interior y vayamos a lo que verdaderamente importa, que es impulsar a nuestro proyecto de gobierno', manifestó.

Y esto –subrayó- 'es a todos quienes tienen una responsabilidad de dirigir en estos momentos al partido'.