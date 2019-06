Derechos humanos, piedra angular de política migratoria: Sánchez Cordero

La piedra angular de la política migratoria de México es el respeto de los derechos humanos de los migrantes, lo cual no está reñido ni se contrapone con la imperiosa necesidad de ordenar y dar seguridad a los migrantes que ingresan a nuestro territorio, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, la funcionaria afirmó que es necesario el registro de los migrantes, porque no se puede proteger a quien no se conoce y a quien no se sabe que está en nuestro territorio.

Para la responsable de la política interna del país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atenderá el tema migratorio por convicción propia, por necesidad e interés de México, y por la seguridad nacional.

“Hoy cualquier pregunta tiene un marco legal y constitucional. Hace un momento me preguntaba la prensa por la Guardia Nacional en la frontera de México y está, como ustedes aprobaron en la Ley de Guardia Nacional, la atribución de la Guardia Nacional de apoyar en todo momento al Instituto Nacional de Migración. Ahí está. Siempre tenemos el fundamento legal y el fundamento constitucional”, dijo.

Consideró, por otra parte, que el Gobierno federal espera una aprobación unánime del T-MEC, lo cual –agregó– dará a todo México, al sector privado, a los trabajadores, de la ciudad y del campo, un horizonte de certidumbre y confianza en el futuro inmediato de nuestra economía.

“Sabemos que no hay blindajes impenetrables cuando la sinrazón se impone por encima de los compromisos pactados pero la aprobación del T-MEC será un factor de estabilidad y confianza para las economías de los tres países que lo han suscrito”, agregó.

Revocación de mandato no es reelección

Por otro lado, Sánchez Cordero consideró que la reforma constitucional de revocación de mandato, que propuso el presidente López Obrador, no significa una reelección.

“Revocación de mandato también es un compromiso al que se obligó el hoy presidente de México. Es uno de sus compromisos de campaña más apreciados por el simbolismo que tiene implicado, hacer realidad su convicción democrática de que el pueblo pone y el pueblo quita, como es su frase constante.

“Sin que por ello se ponga en duda ni por un momento el principio inmutable que derivó de la Revolución de 1910 de la no reelección”, aseveró la funcionaria en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Además, solicitó a la bancada mayoritaria buscar la aprobación de la ley reglamentaria de extinción de dominio, ya que es necesario un marco legal contra el crimen organizado a prueba de amparos.

“Es de otra naturaleza pero también de enorme importancia dotar al Estado de un sustento legal que permita atacar al crimen y la delincuencia organizada desde sus fuentes de financiamiento, así como castigar a los corruptos donde más les duele en sus propiedades, en sus cuentas mal habidas.