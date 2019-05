Demanda la CIRT incluir en el PND mayor impulso a radio y TV

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), José Luis Rodríguez Aguirre, pidió a la Cámara de Diputados que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), del Ejecutivo federal, incluya “una política pública que impulse el desarrollo tecnológico de la radio y televisión”, al considerar que “siguen siendo los únicos medios que llegan a la totalidad de la población”.

Planteó la necesidad de promover que todos los dispositivos móviles incorporen el sintonizador ATSC 3.0, que ya está funcionado en Estados Unidos, cuya tecnología permite a las audiencias, particularmente de la televisión, tener una señal de mejor calidad, y elegir opciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada persona.

“Cuando esta tecnología se incorpore en los dispositivos móviles, se va a empoderar a las audiencias”, dijo, al participar en la primera mesa de trabajo del 'Foro de análisis sobre el sector de la radiodifusión', en el marco de la discusión del PND, que fue organizado por la Comisión de Radio y Televisión.

En la mesa también participaron Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la presidenta de la Comisión organizadora, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), entre otros.

El presidente de la CIRT comentó que los medios de radio y televisión ahora son multimedia e interactivos, por lo que “solicitamos se incluya en el PND una política pública para el desarrollo de la radio y televisión, para crear mecanismos que incentiven el desarrollo tecnológico a través de una menor regulación y la integración de los servicios de radiodifusión en dispositivos móviles”.

Para el caso de la radio, planteó que las armadoras de dispositivos móviles integren un “chip híbrido” que permita captar la señal análoga y digital.

Por su parte, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, destacó que este organismo emitió una disposición técnica que obliga que todos los dispositivos celulares, con capacidad de recibir señal de radio FM, tengan habilitado de fábrica su sintonizador, para que no haya necesidad de consumir datos de internet.

Subrayó que se debe trabajar en la reducción de la brecha de acceso a los servicios de radio y televisión, ya que no basta con que haya cobertura en el país, porque si no hay un aparato de televisión o de radio, no se va recibir el servicio.

También enfatizó que debe haber una alfabetización digital y mediática respecto al uso que se le está dando al radio, la televisión y el internet, ya que 90 de cada 100 personas los usan para entretenimiento.

“¿No podríamos aprovechar estas grandes carreteras personalísimas para demandar productos, para ofrecer productos, para agregar valor a cadenas productivas, para ejercer derechos? Yo creo que sí, y ahí tenemos un reto, eso se llama alfabetización digital, y si lo llevamos al mundo de la radiodifusión se llama alfabetización mediática”, expuso.

En tanto, Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, también coincidió en que falta una alfabetización digital de la población, ya que, dijo, el 60 por ciento no sabe utilizar el internet y “sí necesitamos trabajar en el desarrollo de esa habilidad”.

Enfatizó que en el PND, el Gobierno federal tienen cinco estrategias para el rubro de la radiodifusión y telecomunicaciones:

1) Impulsar el desarrollo de la infraestructura de la radiodifusión y telecomunicaciones.

2) Promover el acceso a internet de banda ancha en servicios fundamentales.

3) Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible.

4) Desarrollo de habilidades y modelos para la transformación digital.

5) Impulsar la economía digital en comunidades marginadas, indígenas y afromexicanas.