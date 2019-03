Delgado descarta que tema de plazas de docentes sea parte de reunión con la CNTE

Los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para sostener una reunión con el Gobierno federal y los legisladores, pero el tema de plazas no es parte de la agenda, aseguró este martes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

Entrevistado a su arribo a la SEP, el legislador refirió que la reunión, pactada desde el jueves de la semana pasada, es para convencer a los maestros de que no existen evaluaciones o acciones punitivas contra el magisterio en el dictamen que no se ha podido votar por el cierre en San Lázaro.

"Vamos a platicar con ellos para que se entienda la reforma, la parte que se va a ir a leyes secundarias. Hay un consenso político en torno al dictamen que se tienen actualmente. El peor escenario sería que está reforma no pase y se quedé vigente la reforma de Peña", mencionó.

Previo a este encuentro, Wilbert Santiago, de la sección 22, señaló que el encuentro serviría para revisar 5 mil 500 plazas que se perdieron con la entrada en vigor de la reforma educativa vigente. Sin embargo, Delgado rechazó que el tema de las plazas se haya discutido en alguna mesa de negociación.

"Hasta el momento en esta mesa que se instaló desde el jueves pasado y en todas las que hemos llevado en la Cámara de Diputados nunca se habló del tema de plazas. No se está hablando el tema de las plazas, no está en esta discusión, y con esta reforma no se da un paso atrás en el tema de control de plazas", insistió.

Recordó que en el dictamen el tema laboral de los maestros está establecido en el artículo 123 apartado B. La reunión se realiza en el número 100 de Donceles, un edificio anexo de la SEP.