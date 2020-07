Dejar las 'trampas' y acabar con la 'falta de respeto' en Morena, pide Mario Delgado

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó a su partido “a la unidad, a organizarse para la contienda electoral del 2021, a impedir que avance la derecha golpista; lo tenemos que hacer entre todos y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que nos reconozcamos los unos a los otros, que nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no haya trampas, nos comprometimos a regenerar la vida pública de nuestro país”.

Advirtió que “es importante que Morena deje ya los tribunales y nos pongamos a organizar a la gente, lo que nos enseñó nuestro Presidente de la República a estar con la gente, con el pueblo organizado, porque la batalla electoral no va a ser sencilla, va a ser de las más complicadas por la polarización que está impulsando la derecha”.

Propuso a la militancia del partido “ir hacia delante, permitir que la gente decida por medio de encuestas abiertas sobre la dirección del partido y comenzar la organización hacia la batalla electoral de 2021”.

“Es una recomendación que nos hizo el Presidente para ya darle vuelta a esto y ponernos a organizar el 2021. Tenemos que ganar la mayoría y tenemos que ocupar muchos más espacios para que la transformación continúe”, expuso.

Dijo que “es tiempo de la unidad y de caminar hacia adelante, para demostrarle a la ciudadanía y al Presidente de México que hay mucho partido y que la transformación va a durar muchos, muchos años hasta que logremos la revolución de las conciencias”.

En el marco de la celebración del segundo aniversario del triunfo en las urnas del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados aseveró que “para garantizar la continuidad de la transformación se tiene que volver a ganar la mayoría en las próximas elecciones”.

“Es importante ya dejar los tribunales y nos organicemos con la gente para la batalla del 21; estamos a tiempo de detener el avance de la derecha golpista”, insistió.

Durante el primer Mitin Virtual Nacional: Victoria del Pueblo, en el marco del 2º aniversario del triunfo democrático federal del partido, Delgado Carrillo reiteró su llamado a darle la confianza al pueblo de México para decidir sobre la dirigencia del partido a través de encuestas abiertas.

Mario Delgado sostuvo que “en la Cuarta Transformación, los cambios que ha hecho el Poder Legislativo son tan profundos que equivalen a una nueva Constitución. De ahí la importancia de la mayoría parlamentaria para sacar adelante estos cambios y lograr un mejor país, más justo y con leyes que protejan a los menos favorecidos”.