Defiende Morena la Ley de Amnistía

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la Ley de Amnistía que aprobó la Cámara de Diputados tiene restricciones muy claras y no representa riesgo alguno para que delincuentes peligrosos pudieran quedar en libertad.

Una vez aprobada en lo general y en lo particular esa nueva ley, que fue criticada por algunas fracciones legislativas, el líder de los diputados de Morena expuso que con esa norma “nuestro país avanza hacia una visión más amplia de justicia para aquellos jóvenes, mujeres o indígenas que por su situación de pobreza se encuentran presos por delitos menores”.

Explicó que esta ley “no es para beneficiar a reincidentes, no es para los autores de delitos donde haya habido sangre, violencia; donde haya habido el involucramiento de armas de fuego”.

En cambio, dijo, es para hacer justicia “a aquellas mujeres que están encarceladas por el tema del aborto; para indígenas que por su condición de integrantes de los pueblos originarios no tuvieron derecho a una defensa o simplemente no tuvieron un traductor.

"Es un beneficio para gente en pobreza, porque el Estado mexicano muchas veces ha criminalizado la pobreza a través de algún robo simple de baja cuantía”, declaró.

Delgado Carrillo sostuvo que, ante la desigualdad que prevalece en el país, se agudiza la vulnerabilidad de personas procesadas por delitos como aborto, posesión de drogas, por no contar con recursos para pagar un defensor o, en casos extremos, por no hablar español como ocurre con indígenas que no cuentan con los servicios de un intérprete.

Con estos argumentos, justificó a la bancada mayoritaria de Morena “que otorgó su voto a favor, ya que esta ley representa una herramienta para subsanar la injusticia que se ha cometido en contra de miles de personas”.

Delgado Carrillo puntualizó que “se trata de un acto de justicia y, si beneficia a una persona, nosotros vamos a estar muy satisfechos y con la consciencia tranquila de que en este país se está haciendo justicia”.