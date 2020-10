Defensa de Robles pide a Juez extinguir acción penal

La defensa de Rosario Robles pidió a un Juez sobreseer la acción penal contra de la extitular de Sedesol y Sedatu.

Y es que advirtió que ya se derogó el tipo penal que se le imputa al publicarse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En lo que es la audiencia intermedia contra Rosario Robles, los abogado de la exsecretaría de Estado, encabezados por Epigmenio Mendieta, expusieron que sería por la vía administrativa y no penal como debe desahogarse éste asunto.

Asimismo, expusieron que los convenios mediante los cuales se habría realizado un quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, no fueron suscritos por Rosario Robles.

Tras la exposición de la defensa, el Juez decretó un receso de una hora para que las partes preparen los respectivos argumentos.

En esta sesión se determinará los argumentos de la Fiscalía y la Defensa que se desahogarán en lo que sería el juicio oral.

Robles esta presa desde el 13 de agosto de 2019 cuando acudió a una audiencia de imputación en la que el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora Dolores Padierna, la vinculó a proceso.

A Robles se le imputa dos veces el delito de ejerció indebido del servicio, por no evitar o denunciar ante su superior jerárquico el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario, cuando estuvo al cargo de Sedesol y Sedatu.

Esta mañana, la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto, advirtió que ni se autoinculpara, ni implicará con mentiras a nadie, a cambio de su libertad.

Acusó que lleva más de un año “privada arbitrariamente” de su libertad.

“La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, dijo en una carta publicada este lunes.