Juez decreta receso en audiencia de Rosario Robles

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decretó este lunes un receso de una hora en la audiencia de continuación de imputación a Rosario Robles, por el presunto desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario.

Esto fue debido a que la defensa de Robles reportó que el personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a recibir el descubrimiento de los documentos que generaron durante el periodo complementario como elementos de prueba.

Dijo que, minutos antes de las 15:00 horas, un abogado de Robles acudió a la Fiscalía, sin embargo, señalaron que no lo dejaron entrar. Y previo a la audiencia nuevamente se negaron a recibir las pruebas.

Ello ameritó que el juez hiciera un regaño a los representantes de la Fiscalía, ya que en lugar de recibir las pruebas, esperaron hasta la audiencia para solicitar al juez un plazo de una hora para poder revisar los documentos.

“Yo no sé por qué me vienen a pedir permiso (...) No tiene que pedir permiso para hacer su trabajo”, les señaló a los cinco agentes ministeriales.

Los agentes tendrán que revisar los papeles que la defensa de Robles llevaron en al menos 10 cajas, y con los cuales buscan demostrar que la exsecretaria sí notificó de una serie de convenios irregulares al órgano interno de control de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol).

Según la Fiscalía, son 27 Convenio de los cuales Rosario Robles solo firmó uno; el resto fueron signados por sus hombres cercanos como Emilio Zebadúa.

La audiencia estaba programada para las 18:00 horas pero esta se retrasó media hora. El juez Delgadillo Padierna justificó que dicho retraso fue porque tuvo que definir la situación jurídica de dos personas recién detenidas.

Pero con el receso decretado, se tuvo que posponer la audiencia 50 minutos más y será hasta las 19:30 horas cuando la sesión se reanudará.