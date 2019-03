Declaro formalmente el fin de la ‘pesadilla’ neoliberal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este domingo en Palacio Nacional que ha terminado formalmente la “pesadilla de la política neoliberal” y enlistó los conceptos básicos que calificó como ejes de su administración.

“Se terminó con esa pesadilla de la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal”, dijo.

Señaló que los conceptos básicos de su mandato son:

1. Honradez y Honestidad

Señaló que no son lo mismo. Dijo que la honradez es no apropiarse de lo ajeno y la honestidad tiene una mayor dimensión porque implica no robar y ser consecuente. Es decir, actuar como se piensa. "Esa es la honestidad. Ser congruentes.", dijo.

2. No al Gobierno rico con pueblo pobre

"Poner fin, como lo estamos haciendo al dispendio, con una política de austeridad republicana. Nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan quienes no tienen lo básico.", señaló.

3. Economía para el bienestar

"Pensemos en que haya crecimiento de la economía pero también distribución de la riqueza y del ingreso. Eso en esencia es desarrollo. Que no nos quedemos hoy en aumentar los niveles de crecimiento económico sino que siempre pensemos en el desarrollo.", dijo el presidente.

4. El mercado no sustituye al estado

"Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal. El estado no se diluye en ninguna parte el estado incumple con su responsabilidad.", dijo.

"!Ni en EU, ni en China. Solo estos tecnócratas despistados se les ocurrió que no hacia falta el estado y que si acaso había que usarlo para rescatar al sistema financiero en quiebra, como cuando el Fobaproa, pero no pensaban que el estado tiene como función principal conseguir la felicidad del pueblo, las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos.", dijo AMLO.

5. Por el bien de todos primero los pobres

"Eso es humanismo. Tiene que ser una característica de nuestro gobierno y un concepto fundamental de la nueva política de desarrollo.", indicó.

6. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera

Con este concepto, dijo, se refirió a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. "La dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes de pertenecer algún lugar del mundo. Rechazamos todo tipo de discriminación.", declaró.

7. No hay paz sin justicia

Señaló que la paz es fruto de la justicia y que el gobierno no va a resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia solo con el uso de la fuerza. Dijo que se deben atender las causas que originan la violencia reactivando la economía, creando el empleos, bienestar y atención a los jóvenes.

8. El respeto al derecho ajeno es la paz

"Significa la no intervención. Que no aspiremos a ser un imperio, sino una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo", indicó Obrador.

9. No más migración por hambre y por violencia

Dijo que la migración debe ser opcional, no forzada, y el que quiera irse del país lo haga por gusto en ejercicio de su libertad y no por falta de oportunidades de trabajo y bienestar.

10. La democracia

"Significa el poder del pueblo. El mandar obedeciendo. No, como retórica, o como concepto teoríco. La democracia en sus dos vertientes en lo que es la democracia representativa y la participativa", dijo.

Con respecto a este punto hizo énfasis en la revocación del mandato, mediante consultas ciudadanas.

"El pueblo pone y el pueblo quita, y que siempre tenga el pueblo las riendas del poder en sus manos. Una auténtica democracia", dijo.