Declarar al feminicidio como 'emergencia nacional', considera el PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exhortó al Poder Ejecutivo federal a declarar como “emergencia nacional” la violencia contra las mujeres y al Poder Judicial para que siga los protocolos para prevenir y atender los feminicidios con perspectiva de género y de derechos humanos.

Indicó que “es imposible diseñar una estrategia exitosa que combata la violencia contra las mujeres, si no se cuenta con información concreta y si las autoridades no ejercen con perspectiva de género, pues en la mayoría de los asesinatos no se tiene información que permita hacer un análisis a profundidad y detectar patrones”.

“No sabemos nada sobre cómo son asesinadas las mujeres con discapacidad, muy poco sobre asesinatos a mujeres trans, menos aún sobre mujeres indígenas o mujeres afromexicanas; no sabemos mucho sobre los perpetradores tampoco, no sabemos si la mujer asesinada acudió en el pasado a un hospital por golpes o violencia física o si buscó ayuda en un refugio o institución. Esa información podría ayudar a prevenir más muertes”, apuntó la bancada perredista, a través de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo.

A nombre de su fracción en San Lázaro, la diputada feminista hizo hincapié en que “el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la absoluta responsabilidad de mandar un mensaje a todas las instancias del gobierno, para tomar medidas que realmente funcionen y que, en lugar de hacer recortes presupuestales, debe de evaluar qué políticas están funcionado y cuáles no, y rectificarlas en caso de que sea necesario”.

En el mismo sentido, remarcó “la importancia de que el personal de salud garantice la protección de las víctimas y cuenten con la habilidad y formación para afrontar el problema, pues la violencia es un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible”.

Almaguer Pardo dijo que la violencia a las mujeres no está sólo en el asesinato, sino en las Fiscalías que no responden a tiempo o en absoluto a las denuncias de desaparición, en los policías que no intervienen a los llamados de ayuda, en la comunidad que no se involucra en problemas de pareja y, en buena medida, en la carencia de datos unificados y minuciosamente catalogados a nivel nacional.

El PRD anunció que seguirá exigiendo que desde la Presidencia de la República se declare al feminicidio como “emergencia nacional” y se refleje en la comunicación institucional de toda la Administración Pública Federal, se implementen medidas, protocolos y políticas públicas. Lo cual deberá incluir que se devuelvan los recursos de los 20 programas a favor del empoderamiento de las mujeres mexicanas.

"Las reducciones presupuestarias sí afectan directamente a la atención de las mujeres víctimas de violencia, por lo que es importante establecer políticas públicas que realmente funcionen y solucionen este problema", expuso.