Decisión del INE sobre candidatura de Félix Salgado es un atentado a la democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en relación al registro de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio, era un atentado a la democracia.

"'No nos gustas tú y entonces a ver, busco un pretexto, cualquiera, una excusa. Y te elimino'. Yo nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión, es una decisión del INE (...) Cómo voy yo a quedarme callado nomás porque soy presidente. Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático", comentó.

El jueves por la noche, el Consejo General del INE aprobó negarle el registro al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, al acreditar que no presentó informes de gastos e ingresos de precampaña.

Pese a que el senador con licencia y la dirigencia estatal de Morena aseguraron que no se realizó precampaña, el árbitro electoral halló que sí hubo diversos mítines y actos proselitistas realizados por Salgado Macedonio, los cuales no fueron reportados ante la autoridad.

En tanto, al ser cuestionado sobre si consideraba extraña esta decisión del INE, López Obrador apuntó que sí.

"Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así", mencionó.

Más temprano este viernes, Salgado Macedonio informó que la decisión del INE de 'tumbarle' la candidatura fue 'grosera y arbitraria', por lo que recurrirá al Tribunal Electoral Federal.

