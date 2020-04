Vicente, una historia de 11 horas en espera de atención por síntomas de COVID-19

Vicente Morales Morales llamó al 911 la noche del martes. Se sentía con mucha dificultad para respirar.

Los paramédicos que llegaron confirmaron que tenía 85 puntos según su oxímetro y que, en efecto, presentaba ya una afección respiratoria bastante severa. Le sugirieron comprar un tanque de oxígeno.

Sin más, decidieron alejarse lo antes posible y no fueron capaces de trasladarlo a ninguna institución médica para su atención inmediata.

Vicente tiene 43 años de edad, trabaja en comercio exterior y cree en lo que el Presidente de México ha dicho en reiteradas ocasiones, de que el sistema de salud mexicano está preparado para atender toda la emergencia generada por el coronavirus 19.

Así que sin dudarlo, a la mañana siguiente enfiló muy temprano al Hospital General en la Ciudad de México, donde se presentó a las 9 de la mañana.

Cansado, hambriento, sediento, porque en todo el día el personal no le atendió, finalmente Vicente decidió buscarme para contarme lo que en realidad padece un posible paciente de coronavirus en la Ciudad de México.

No hay prontitud. Llevaba más de once horas cuando decidió contar su historia. En ese lapso le dijeron que tenía una infección en los pulmones. Normalmente a eso se le llama Neumonía.

Vicente presiente lo que pasa. Pidió una cita por internet al Laboratorio Jenner, que lo citó para hacerle la prueba para COVID-19 este miércoles, pero no pudo más y se fue directo al Hospital General.

Tiene miedo de morir. Decidió grabar un video para testimoniar que las palabras que tantas veces vio frente al televisor en la conferencia mañanera de López Obrador, no es como le dijeron.

Ahora sólo queda esperar en una habitación con otros cinco pacientes, quienes han sido humillados a lo largo del día y han recibido un trato inhumano e indiferente.

No hay camas suficientes. No hay medicamentos para atender a esas seis personas. No hay personal médico que quiera lidiar con la situación.

Lo que sí hay, dice Vicente, es un deseo enorme de vivir, de no morir mientras espera la atención y sí hay las ganas de no callar nunca más las mentiras de las autoridades.