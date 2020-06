Debilitar el Sistema Nacional Anticorrupción, un retroceso: PAN en el Senado

Debilitar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representaría “un retroceso”, coincidieron senadores de la bancada de Acción Nacional.

De acuerdo con el senador Damián Zepeda, si el Ejecutivo “quiere dar marcha atrás al SNA, que vino a separar funciones, que vino a quitar del Poder Ejecutivo la investigación, a coordinar a la Auditoría Superior de la Federación, con la propia Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa y demás, pues sería un retroceso”.

No obstante, acotó “si sólo es la propuesta que ya es muy vieja, que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero, de quitar las salas regionales del Tribunal de Justicia Administrativa y dejar sólo una sala nacional, pues eso es a la mejor no tan trascendente. No funcionan, no están nombradas. (...) Si se quiere meter con el SNA en conjunto sería muy grave, si es sólo lo de las salas hay que revisarlo”, consideró.

Para la legisladora Xóchitl Gálvez, meterse con el SNA “es un auténtica burla”.

Y agregó en videoconferencia: “La secretaría de la Función Pública, la verdad, es que se ha vuelto una alcahueta de la corrupción. Entonces por supuesto que al presidente le incomoda el SNA porque va a ser un mecanismo que revise.”

Destacó la necesidad de que el Senado nombre los magistrados anticorrupción para que se pueda atender el principal problema del actual gobierno: casi el 80 por ciento de las adquisiciones han sido por asignación directa.

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez consideró que el discurso del actual gobierno de lucha contra la corrupción es sólo eso: un discurso porque en los hechos la corrupción ha aumentado.

“Ya también le incomodó el SNA porque no es precisamente la congruencia de este gobierno con la corrupción, al contrario, quieren seguir con la corrupción y su discurso mañanero que sólo ha sido eso”, soltó.

Para Julen Rementería, estamos ante una falsa tesis de que con tal de ahorrar se está dispuesto a hacer lo que sea siempre que signifique un ahorro.

“Lo que no dice el presidente es que estos ahorros van a representar grandes pérdidas para el país. Cuando hablamos del SNA el argumento es el mismo: por ahorrar. A mí me parece que esta austeridad republicana simplemente no es más que un discurso, son mentiras que se nos vienen diciendo”, añadió.