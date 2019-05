Deben Cultura e INBA explicar evento de Luz del Mundo en Bellas Artes: Segob

El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, afirmó que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes deberán explicar el evento de la iglesia Luz del Mundo en el Palacio de las Bellas Artes.

“Las autoridades de Bellas Artes tienen que salir a aclarar cómo se dio el préstamo, la contratación, o lo que haya sido, del espacio, quién la solicitó y qué medidas tienen que tomar”, dijo el funcionario.

Concretamente –dijo- “tendrá que ser el INBA quien determine y también si hubo un uso inadecuado de un espacio público”.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, explicó que “si hubo un concierto vinculado a, pues tendrá que ser Bellas Artes quien determine, y en este caso la Secretaría de Cultura, si fue adecuado o no”.

Al insistir en que no es competencia de la Secretaría de Gobernación, remarcó que “yo creo que no es un tema tanto de sanciones, sino de resignificar el espacio público, los espacios públicos. Yo creo que ahí sí sería una materia que tendrá que definir, más allá de si está en la ley o no, la propia Secretaría de Cultura qué acciones tomar”.

También, sobre los legisladores y políticos que asistieron al evento, dijo que “todos estamos, en ese sentido, sujetos a un escrutinio público superior al resto de los ciudadanos, y si lo consideran así, en el ejercicio de su libertad, tendrían que dar una explicación o no”.

Planteó, sin embargo, que es un asunto que está en esa frontera nebulosa entre lo público y lo privado, “pero sí, yo creo que lo más sano es salir a explicar quién los invitó y a qué fueron”, dijo.

“Lo que sí sabemos es que no fue un culto religioso como propiamente lo establece la Constitución”, estimó Zoé Robledo.