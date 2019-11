Debemos acostumbrarnos a que AMLO gobierna diferente: Marcos Salame

El presidente del Consejo de Administración de Grupo BosqueReal, Marcos Salame, llamó a los empresarios a hacer lo que les toca en beneficio del país y acostumbrarse a que el presidente Andrés Manuel López Obrador “gobierna de manera diferente”.

'BosqueReal se ha desarrollado bajo cuatro administraciones, cuatro presidentes de la República diferentes, pero tenemos que entender algo: lo que tuvimos con la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador no es un cambio de gobierno, tenemos un cambio de régimen y debemos de acostumbrarnos a que hoy se gobierna de manera diferente', comentó.

'Nosotros no somos gobierno, los empresarios nos tenemos que dedicar a invertir, a crear empleo, a crear prosperidad', expuso en el marco del BosqueReal Estate Fest 2019.

Salame enfatizó que México es un gran país, lo que se ha demostrado a lo largo de muchos gobiernos y decisiones.

“México es un gran país, inclusive, a partir de la construcción del aeropuerto de Texcoco, yo no quiero politizar, pero creo que Texcoco se magnificó, parece ser que nos cayó una bomba atómica, lo único que no hay es un aeropuerto y a partir de ahí cambió toda la dinámica del país. Podemos quedarnos sin ese aeropuerto, pero no nos podemos quedar sin país, nuestro país es muy grande”, expresó.

Por ello, Salame instó a la población a terminar con los envíos de noticias falsas a través de redes sociales, pues lo único que provocan las fake news es 'que todo el mundo se deprima', lo que no abona a la prosperidad.

Asimismo, convocó a los empresarios a impulsar la 'prosperidad incluyente', en la que además de generar valor económico y plusvalía de las inversiones, se produzca valor social y ambiental.

El empresario añadió que BosqueReal tiene esa premisa y actualmente laboran en el desarrollo 11 mil 600 personas de Huixquilucan y de los municipios aledaños, por lo que se calculan 50 mil empleos directos e indirectos gracias a las inversiones del Grupo.